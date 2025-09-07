Resumen MLB: Rafael Devers llega a 100 empujadas; Manny Machado conecta su jonrón 23

Rafael Devers es recibido en el dugout de San Francisco, tras conectar un jonrón. ( FUENTE EXTERNA )

El designado Rafael Devers concluyó de 4-1, 1 CA y una remitida al plato, su número 100 de la campaña con lo consiguió la cuarta temporada en su carrera de cien o más remolques, en el partido en el que San Luis venció 4-3 a los Gigantes de San Francisco.

La actuación de los dominicanos en San Francisco, Willy Adames se fue de 2-0 con dos boletos. Por los Cardenales de San Luis, no hubo quisqueyanos en acción.

San Diego 8, Colorado 1

El antesalista Manny Machado empujó tres vueltas, dos de ellas gracias a un soberbio cuadrangular de 452 pies de distancia, su número 23 del año. Además tuvo dos anotadas y un boleto en 4 turnos. Fernando Tatis Jr. de 4-1, 1 BB. Por los Rockies, Warming Bernabel de 3-2, 1 BB.

Marlins 5, Filis 4

Otto López pegó sus jonrones 13 y 14, concluyó el partido de 4-2 con cuatro empujadas y dos anotadas.

En el séptimo episodio, y con Miami aferrado a una ventaja de 4-3 en la séptima, López aseguró la victoria con el segundo jonrón al jardín central que rebotó en el sinker del zurdo José Alvarado, logrando así su primer juego de múltiples jonrones en su carrera. López se convirtió en el sexto Marlin (12.ª vez) en registrar un juego de múltiples jonrones en 2025.

Por Miami, Agustín Ramírez de 5-1, con una anotada. Por los Filis, no hubo actuación dominicana.

Yankees 4, Blue Jays 3

Vladimir Guerrero Jr. aportó un doble remolcador de una vuelta con el que empató el juego a tres carreras, en el tercer episodio. Fue el doble número 33 de Vladdy en la campaña. Terminó el partido de 4-2 con una empujada. Por los Yankees, Austin Wells se fue de 3-0.

Hazaña de Ohtani

En otros partidos, Shohei Ohtani conectó sus jonrones número 47 y 48 en sus primeros dos turnos al bate en la victoria de los Dodgers por 5-2 sobre los Orioles en la final de la serie en el Oriole Park en Camden Yards.

El primer cuadrangular fue en el primer turno iniciando el partido, y fue su número 12 del año en semejantes circunstancias.

Con ello Ohtani empató una marca del club que fue establecida hace dos años por su compañero Mookie Betts, quien ahora está colocado segundo en el orden de bateo de los campeones mundiales.

El récord de jonrones bateando primero iniciando un partido es de Kyle Schwarber (15) quien lo consiguió en el 2024. Detrás de él, está el dominicano Alfonso Soriano (13), quien lo logró con los Yankees en 2003, y luego Ohtani con sus 12 bambinazos.

Por los Dodgers no hubo actuación dominicana. Por los Baltimore, solo vio acción Jorge Mateo, se fue de 4-1-