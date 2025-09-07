Sammy Sosa vuelve a casa: entra al Salón de la Fama de los Cachorros de Chicago

Sammy Sosa luego de colocarse la chaqueta de los Cachorros de Chicago al ser inducido al Salón de la Fama de la franquicia. Detrás, Aramis Ramírez, excompañero de Sosa en el conjunto. ( FUENTE EXTERNA )

El domingo marcó un día histórico para los Cachorros de Chicago y dos de sus grandes figuras: Sammy Sosa y Derrek Lee, quienes fueron oficialmente incluidos en el Salón de la Fama de la franquicia.

Ambos habían sido anunciados como parte de la clase de este año durante la Convención de los Cubs en enero.

Pero la ceremonia de inducción culminó este fin de semana con un momento simbólico: la entrega de las chaquetas azules, distintivo que portan todos los miembros del Salón de la Fama del equipo y que llevan bordados los nombres de quienes han escrito historia con la franquicia.

En una emotiva ceremonia previa al juego frente a los Nacionales de Washington, Sosa y Lee recibieron sus chaquetas en el terreno, mientras eran ovacionados de pie por una multitud que abarrotó el estadio en el cierre de la serie de tres partidos, reporta Sports Illustrated.

El día que corrió con la bandera de EE. UU. Ocurrió el 27 de septiembre de 2001, en el Wrigley Field.Fue el primer partido de los Cachorros como dueños de casa tras la reanudación de las Grandes Ligas luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre. Sosa agarró una pequeña bandera estadounidense durante su emblemática carrera hacia el jardín derecho, y el público le brindó una gran ovación. Esa imagen permanece como uno de los momentos más icónicos del regreso al béisbol tras el ataque del 11 de Septiembre.

La presencia de Sosa en la Convención a principios de año ya había significado un deshielo en la relación con los Cubs, deteriorada desde el final de su paso por el club.

Desde entonces, el dominicano ha reaparecido en varias actividades de la organización: participó en los entrenamientos de primavera como coach especial y en junio asistió a un partido de los Cubs por primera vez en 21 años.

Ícono de la franquicia y del béisbol en general, Sosa dejó una huella imborrable en la temporada de 1998, cuando protagonizó junto a Mark McGwire, de los Cardenales de San Luis, la inolvidable carrera de jonrones que paralizó a Estados Unidos.

Ese año McGwire terminó con 70 cuadrangulares y Sosa con 66, aunque el dominicano fue reconocido como Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

En total, Sosa disparó 545 jonrones con el uniforme de los Cubs, cifra que todavía se mantiene como récord absoluto de la organización.