Yamamoto lanzaba no-hitter con 2 out en la 9na, pero Dodgers fueron dejados en el terreno

Yoshinobu Yamamoto estuvo a un out de un juego sin hits, lanzando 8 2/3 entradas magistrales el sábado por la noche en el Oriole Park de Camden Yards.

De alguna manera, los Dodgers perdieron 4-3 ante los Orioles.

Después de que el jonrón solitario de Jackson Holliday rompiera el intento de Yamamoto de no permitir hits, Blake Treinen entró al juego y permitió un doble, golpeó a un bateador, realizó un lanzamiento descontrolado y dio dos bases por bolas, esta última forzando la segunda carrera.

Tanner Scott entró entonces con las bases llenas y permitió sencillo de dos carreras de Emmanuel Rivera para quedar tendidos, lo que provocó una derrota inconcebible para los Dodgers.

Mookie Betts conectó dos hits impulsores para los Dodgers, que pegaron 10 incogibles como equipo, pero aun así perdieron su quinto partido consecutivo y séptimo de ocho, sin anotar más de tres carreras en seis de ellos.

El roletazo de out de Shohei Ohtani en la tercera entrada forzó la primera carrera del juego.

Yamamoto lanzó 112 lanzamientos, la mayor cantidad en su carrera en las Grandes Ligas, en un cruel partido sin decisión, ponchando a 10 bateadores, igualando su récord personal, y otorgando dos bases por bolas. Solo necesitó 36 lanzamientos para registrar sus últimos 10 outs antes de que Holliday iniciara una de las remontadas más increíbles en las Mayores en esta temporada.

Luis Gil ganó

Los Cerveceros de Milwaukee derrotaron 4x1 a los Piratas de Pittsburgh este sábado, en partido en que el venezolano Jackson Chourio conectó cuadrangular de dos carreras en la parte alta de la octava entrada.

Chourio, de 21 años, batea para un promedio de .351 en sus últimos 15 partidos con tres jonrones, 20 hits y nueve carreras impulsadas.

Con la victoria en el PNC Park, en Pittsburgh, Milwaukee queda a dos triunfos de los 90 en la temporada, y es el líder indiscutido de la división Central en la Liga Nacional.

En otro resultado de la jornada en las Grandes Ligas, los Yankees derrotaron 3x1 a los Azulejos de Toronto con una carrera impulsada por el dominicano Jasson Domínguez.

Domínguez, de 22 años y en su tercera temporada en las Grandes Ligas, suma 140 partidos en las Mayores.

El dominicano Luis Gil (3-1) logró su tercera victoria de la temporada con los Mulos, tras lanzar seis innings en los que permitió tres hits y una carrera con una base por bolas.

- Los Yankees por el comodín -

Los Yankees mejoran su récord a 79 victorias y 63 derrotas y se encuentran en el primer lugar de la tabla por el comodín en la Liga Americana.

Por otra parte, el venezolano Gleyber Torres conectó su decimoquinto jonrón de la temporada en la victoria 6x0 de los Tigres de Detroit sobre los Medias Blancas de Chicago.

En su primera temporada con los Tigres, Torres cuenta con 121 imparables y está a nueve de los 1.000 en las Grandes Ligas.

El venezolano Martín Pérez (1-4) fue el abridor de los Medias Blancas y sufrió su cuarta derrota de la temporada al permitir seis carreras en cuatro entradas.

Los Filis de Filadelfia se impusieron 4x2 a los Marlins de Miami, en partido en el que el dominicano Jhoan Durán logró el salvamento 27 de la temporada.

En la lomita se enfrentaron dos excompañeros en Miami. El venezolano Jesús Luzardo (13-6) registró ocho ponches en su decimotercera victoria para los Filis, mientras que el dominicano Sandy Alcántara (8-12) sufrió su dduodécima derrota.

Alcántara, de 30 años y ganador del premio de pitcheo Cy Young en 2022, se convirtió en el segundo lanzador en la historia de los Marlins en llegar a 900 ponches.

Los Dodgers de Los Ángeles sufrieron su quinta derrota consecutiva al caer 4x3 frente a los Orioles de Baltimore en una noche en la que Yoshinobu Yamamoto estuvo a un out de registrar un 'no-hiter'.

Jackson Holliday rompió una magistral actuación del japonés de 27 años y unos minutos más tarde y con las bases llenas, fue el puertorriqueño Emmanuel Rivera quien definió el partido con un imparable que impulsó dos carreras.

Blake Treinen y Tanner Scott ingresaron al relevo por Los Ángeles y ambos se fueron sin registrar un out y permitieron tres carreras, todo en la parte baja de la novena entrada y con dos outs en la pizarra.

El dominicano Fernando Tatis Jr. conectó su jonrón 20 de la temporada en la victoria 10x8 de los Padres de San Diego sobre los Rockies de Colorado.

Tatis Jr., de 26 años, completó su tercera temporada con por lo menos 20 jonrones y 20 bases robadas.

"Tengo la suerte de mantenerme saludable y poder ayudar a mi equipo, me siento muy orgulloso", dijo Tatis Jr. al finalizar el partido.

Los Astros de Houston anotaron ocho carreras entre la octava y novena entrada en la victoria 11x0 sobre los Rangers de Texas.

El cubano Yordan Álvarez terminó el partido con tres hits, incluido su sexto jonrón de la temporada.

Álvarez, quien se perdió 100 partidos de la presente temporada, vive su mejor momento y batea para .533 en los últimos siete partidos, con 16 hits en 30 oportunidades al bate.

Por su parte, el dominicano Julio Rodríguez conectó par de jonrones en la victoria 10x2 de los Marineros de Seattle sobre los Bravos de Atlanta.

Rodríguez, de 24 años, llega a 30 cuadrangulares por segunda ocasión en sus cuatro temporadas en las Grandes Ligas.

