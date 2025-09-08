Comunicadores dominicanos darán voz y emoción a "El Juego del Respeto" en el Prudential Center

Desde la derecha, Hony Estrella, Albert Mena, Manuel Reyes y César Marchena. ( FUENTE EXTERNA )

El sábado 20 de septiembre de 2025, el emblemático Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, será sede de El Juego del Respeto, un evento sin precedentes que une deporte, música y cultura dominicana en una jornada cargada de identidad, orgullo y conexión con la diáspora.

El partido estelar enfrentará a los clubes Mauricio Báez y Bameso, como parte del Torneo Superior del Distrito Nacional, en una edición especial celebrada fuera del país.

Para narrar, comentar y animar cada momento del evento, se ha confirmado la participación de cuatro destacados comunicadores dominicanos que representan lo mejor del talento nacional en medios y deportes: Hony Estrella y Albert Mena serán los animadores oficiales del evento, encargados de conducir el espectáculo con la energía, carisma y profesionalismo que los caracteriza.

Con ellos César Marchena narrador oficial del partido, aportando dinamismo y precisión en cada jugada; además de Manuel Reyes "Marega" quien estará a cargo de los comentarios técnicos, brindando análisis profundo y experiencia deportiva.

La jornada contará con una potente oferta musical que complementa el espíritu del evento con Tercer Cielo, el dúo cristiano de pop latino recientemente confirmado abrirá el evento con un homenaje especial cargado de fe y emoción.

Mientras que, en el medio tiempo se presentarán El Lápiz Conciente, Bulova y DJ Adoni, aportando el ritmo urbano y energía contagiosa que los caracterizan.

La última final

Un "tapeo" de Juan Miguel Suero con escasos tres segundos por jugar, le dio el décimo campeonato al Club Mauricio Báez al vencer 93-91 en el séptimo partido de la serie final al Club Bameso en una emocionante serie final a la que más emotividad no le podía caber.

El canasto de Juan Miguel vino luego de que Emmitt Williams fallara un intento fácil al canasto.

Con el campeonato, Mauricio repitió por primera vez desde que regresó en 2016 y a la vez el primero que repite desde el 2011-2012, precisamente Bameso.

Juan Miguel fue seleccionado como el Jugador Más Valioso. Para Mauricio son ocho finales corridas y cinco títulos.

Por Bameso, Jassel Pérez 30 puntos, Víctor Liz 18, Miguel Simón 15. Bameso fue más que un digno rival y se quedó a media pulgada del campeonato.