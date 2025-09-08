Dominicana vence fácil a Puerto Rico y se queda sola en primer lugar del Premundial U15

El equipo dominicano en ofensiva durante el parte ante los boricuas. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana se queda en el primer lugar luego de derrotar a Puerto Rico 8-4. Ambos equipos compartían la cima hasta la definición de este tercer partido de seis en el calendario del torneo de béisbol Premundial U15.

El evento es organizado por la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC) y que organiza la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOM).

La Confederación del Caribe de Béisbol (COCABE) es el órgano responsable de definir el representante del área en el Mundial de Béisbol U15 que se desarrollará en el 2026 en Italia.

La COCABE forma parte de la Confederación Panamericana de Béisbol, que ya organizó el primero de tres pre mundiales en el continente y Venezuela es el equipo que primero clasifica al gran evento mundialista.

El segundo partido, de la tercera fecha de las competiciones en busca del rey del Caribe en la categoría U15 de béisbol inició con el lanzamiento de honor de parte del director del Fideicomiso RD Vial, Hostos Rizik y los himnos nacionales de Puerto Rico y República Dominicana.

El equipo de Puerto Rico comenzó en la misma primera entrada con una carrera atacando el pitcheo descontrolado dominicano del abridor Orlando Medrano, que luego del sencillo de Pablo Cruz llegaron tres pitcheos desviados «salvajes» (wild pitch) y avanzó hasta el plato. Puerto Rico 1-0 República Dominicana

No hubo libertades hasta que llegó la tercera entrada Dominicana y el ataque quisqueyano inició con el primer sencillo del lado tricolor en el bate de Josué Collado, el receptor, luego Robinson Canó Jr se envasó y Carlos Marrero tocó la bola logrando sencillo en el cuadro interior y llenar las bases.

Gran ofensiva

En ese momento Ransiel Herrera conecta indiscutible que produce las primeras dos vueltas dominicanas y Hiddekel Johnson con bases llenas, luego de un pelotazo a Juan de Peña, consigue indiscutible y remolca dos vueltas más y ya la República Dominicana va adelante 4-1.

Puerto Rico volvió a conseguir una carrera sin conectar de hit producto de lanzamientos desviados y anotó Allan Colón en el cierre de la tercera entrada. República Dominicana 4-2 Puerto Rico

Abriendo el cuarto asalto, los dominicanos volvieron a la carga y fabricaron dos vueltas cuando Ransiel Herrera bateó para doble matanza con bases llenas por la vía 643 y el partido estaba 5-2.

A seguidas llegó el indiscutible de Hiddekel Jhonson que remolca la sexta y la tercera en el partido. República Dominicana ganaba 6-2 a Puerto Rico

En la alta de la sexta, los dominicanos logran fabricar un par de carreras luego del sencillo al jardín izquierdo del inicialista Hiddekel Jhonson productor de dos y ya totaliza 5 remolques en el juego.

Carlos Marrero desde la antesala y Ransiel Herrera dese la intermedia fueron los que anotaron en la jugada. República Dominicana 8-2 Puerto Rico

Puerto Rico tenía sólo dos indiscutibles hasta llegar a la parte baja de la sexta entrada en la que ligaron dos imparables y junto a un boleto gratis llenaron las bases con dos outs.

Y con Rodrigo Ramos al bate, el lanzador relevista dominicano Elbin Díaz permite sencillo por el centro del terreno que remolca dos vueltas. República Dominicana 8-4 Puerto Rico.

El juego finalizó con Ángel Peralta en el box que retiró a Alan Colón y Damián Rivas por la vía del ponche; Julián Estrada consigue sencillo, luego otorga base por bolas a Derick Maldonado y llega José Canó con «la grúa en la mano» y cambia el lanzador.

Con corredores en primera y segunda con dos outs, llega a la «lomita de los sustos» Ángel Prensa, quien enfrenta a Adriel Cartagena y lo domina por la vía del sueño y es ponchado para el out 21. República Dominicana 8-4 Puerto Rico

El mejor jugador por los ganadores fue Hiddekel Jhonson quien bateó de 4-3 con 5 remolcadas.

Coberura del torneo

Este encuentro y todo el evento, se transmite por VTV Canal 32, Panorama FM 96.9, www.panorama.com.do y todas las plataformas de redes sociales del Grupo de Medios Panorama.