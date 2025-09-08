Moca se corona campeón del II Torneo Nacional de Béisbol Escolar 2025

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Fìsica (INEFI), Alberto Rodríguez Mella, hizo entrega de la copa de campeones al equipo de Moca (Regional 06) que se llevó las palmas en el Torneo Nacional de Béisbol Escolar 2025, tras derrotar 15-10 al seleccionado del Distrito Nacional (Regional 15). ( FUENTE EXTERNA )

El representativo de Moca (Regional 06) conquistó la segunda versión del Torneo Nacional de Béisbol Escolar INEFI 2025, tras derrotar 15-10 al seleccionado del Distrito Nacional (Regional 15) en la final de la competencia.

Los nuevos campeones del béisbol escolar dominaron de principio a fin el certamen, lo que les permitió alzar la copa de campeón, entregada por Alberto Rodríguez Mella, director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI).

"Felicitar no solo a los campeones, sino a todos los equipos porque mostraron mucha gallardía en el terreno de juego. Este es un sueño más cumplido para nosotros en INEFI: mantener de manera consistente la organización de eventos como este. Gracias a Dios que culminó de manera exitosa", expresó Rodríguez Mella.

El director del INEFI subrayó que, una vez más, este torneo combinó factores esenciales como deporte, educación y familia, contando con la participación de las 32 provincias a través de sus regionales educativas.

"Este torneo empuja a muchos de estos jóvenes hacia el sueño de llegar a las Grandes Ligas. Y para aquellos que no lo logren, será una experiencia que fortalezca su formación académica y personal. Si seguimos combinando la educación con el deporte, como lo hemos hecho desde el primer día, vamos a tener un mejor país para todos", puntualizó.

Calcaño fue el mejor

El Jugador Más Valioso (MVP) de la final fue Yeison Calcaño, quien bateó de 3-3, incluido un doble y un cuadrangular, con cuatro carreras impulsadas y dos bases robadas.

El tercer lugar correspondió al representativo de San Francisco de Macorís (Regional 07), que venció 13-3 al equipo de Mao (Regional 09).

Jugadores reconocidos

En cuanto a los premios especiales, la justa escolar reconoció a tres jugadores de la provincia Espaillat: José Armando Mora fue distinguido con el galardón a la mejor conducta, Kevin Morillo recibió el premio al mejor lanzador y Ángel Vásquez fue seleccionado como mejor jugador defensivo.

El torneo fue organizado por el INEFI, en coordinación con la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOM) y la Major League Baseball (MLB), bajo la dirección técnica de Eddy González, Álvaro Samboy y Eliu Reyes.

En la primera edición del evento, el Distrito Nacional se coronó campeón al derrotar a Santiago de los Caballeros en la final.