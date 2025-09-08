Atléticos y Mineros completan los cuatro clasificados al round robin de la Liga Nacional de Verano

Los Mineros clasificaron a la ronda semifinal de la Liga Nacional de Verano de béisbol. ( FUENTE EXTERNA )

Con un pitcheo hermético que apenas toleró una carrera inmerecida, los Atléticos de Puerto Plata aseguraron su pase al round robin de la Liga Nacional de Verano de Béisbol, al vencer 2-1 a los Reales de Santiago en el estadio José Briceño de la Novia del Atlántico.

Mientras, en otro encuentro, los Mineros de Bonao aseguraron su boleto a la siguiente ronda para ser el último equipo en asegurar su cupo, hazaña que lograron el sábado.

En Puerto Plata, el derecho Welinton Díaz abrió por los locales y fue relevado con éxito por Samuel Quintana, Michel Inoa —ganador del encuentro—, Omarly Luna, José Olaizola y el cerrador Marcos Frías, quien selló la victoria de forma brillante el viernes al ponchar a los tres bateadores que enfrentó en el noveno episodio.

La clasificación de los Atléticos marcó el debut de Carlos Paulino. Su equipo colocó su récord en 11-9, cifra que los dejó fuera del alcance de los Bravos de La Vega y les otorgó automáticamente el último cupo para la semifinal.

Próxima etapa

Los cuatro clasificados —Reales de Santiago, Granjeros de Moca, Atléticos de Puerto Plata y Mineros de Bonao— disputarán la semifinal en formato de todos contra todos, con partidos de ida y vuelta.

Cada equipo jugará seis encuentros y los dos mejores avanzarán a la final por el título del torneo, dedicado al ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza.

El round robin arranca el próximo viernes 12 de septiembre, con doble cartelera a las 2:00 p.m.:

Mineros vs Reales, en el estadio de la PUCMM.

Atléticos vs Granjeros, en el estadio Bragañita García.

Tabla final

Los Reales de Santiago (13-7) y

(13-7) y los Granjeros de Moca (13-7) compartieron la cima de la clasificación.

Les siguieron los Atléticos de Puerto Plata (11-9)

y los Mineros de Bonao (10-9),

mientras que quedaron eliminados los Bravos de La Vega (7-12)

y los Arroceros de San Francisco de Macorís (5-15).

Resultados recientes

El viernes 5, los Mineros vencieron 6-2 a los Granjeros en el estadio Bebecito del Villar de Bonao; los Atléticos superaron 2-1 a los Reales en el Estadio Berto Polonia; y los Bravos derrotaron 11-7 a los Arroceros en el Ramón A. Perdomo de San Francisco.

Ya el sábado 6, los Reales se impusieron 8-2 a los Granjeros en el Bragañita García de Moca, mientras que en el Olímpico de La Vega los Atléticos doblegaron 7-5 a los Bravos, y en Bonao los Mineros se enfrentaron a los Arroceros en el Bebecito del Villar.