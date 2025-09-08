Miguel Castro enfrenta la agencia libre en medio de una demanda de millonario embargo

Miguel Castro tuvo marca de 5-0 con los Yankees de Nueva York en 2022. ( FUENTE EXTERNA )

En lo que el lanzador de Grandes Ligas Miguel Castro se recupera de su lesión y consigue nuevo equipo, tendrá más tiempo para enfocarse en el caso de embargo que se le sigue en República Dominicana.

El pitcher, cuyo último equipo fue Medias Blancas de Chicago, adeuda, según una demanda, más de dos millones de dólares a Filiberto Antonio Disla Ramírez y a Radhamés Sánchez Sánchez.

El 25 de abril, el abogado y solicitante, doctor Disla Ramírez, pidió por ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana que se ordene la fijación de audiencia mediante auto designando la sala correspondiente para conocer el día, la hora, mes y año la solicitud de la "demanda en validez de embargo retentivo u oposición, denuncia y contradenuncia del mismo en contra de los señores Miguel Ángel Castro Báez, Miguel Castro y Yesenia Báez".

El 5 de julio de 2024 se inició formalmente el caso, según documento en manos de Diario Libre.

El pasado 14 de agosto, la jueza del Juzgado, Karuchy Sotero Cabral, emitió un fallo fusionado con otro expediente, y el proceso ahora presenta una audiencia fijada para el 11 de diciembre de este año.

Al lanzador se le reclama el pago de un millón 653 mil, 150 dólares (US$1,653,150.00) a Sánchez Sánchez. En consecuencia, se le presentó un embargo en al menos ocho entidades bancarias, las cuales fueron notificadas mediante actos de alguacil.

Además de la suma mencionada, Miguel Ángel Castro, Báez y Castro le adeudan a Disla la suma de US$495,945 o su equivalente en pesos dominicanos por concepto de honorarios profesionales de trabajo realizado y no pagado "desde el día 14 de diciembre de 2024".

Acuerdo incumplido

Según se lee en el expediente, entre Sánchez Sánchez y Miguel Castro (padre) y Yesenia Báez se realizó un convenio que no se ha cumplido en algo de más de 10 años.

Sánchez Sánchez se comprometía a dar asistencia en el desarrollo total del hoy pelotero de Grandes Ligas, lo que incluía, entre otros puntos, enseres deportivos, pasajes, alimentación, gimnasio "y todo lo relacionado con su preparación óptima".

El jugador "se comprometía a pagar el 10% de todo lo ganado en su vida profesional como pelotero de la MLB o de la liga de Japón".

El documento señala que el patrocinador del jugador cumplió con su protegido hasta que firmó en 2015 con los Azulejos de Toronto.

Conforme a lo registrado, se lee que los demandados "habían realizado una concurrencia de artimañas y maniobras fraudulentas con la finalidad de estafar a nuestro representado, aprovechándose de que en esa fecha se encontraba guardando prisión".

De esa manera, "planearon insolventar" (declarar insolvente) al lanzador "y utilizar a los señores Miguel Castro y Yesenia Báez como vehículo para adquirir bienes y mover el dinero de su hijo Miguel Ángel Castro".

El jugador totaliza US$15,489,500 en ganancias por contratos, de acuerdo con Baseball Reference. Actualmente es agente libre tras sufrir una lesión. La última vez que lanzó fue el 28 de mayo.

En enero de 2020 fue víctima de un atraco a punta de pistola en Villa Hermosa, La Romana.

Disla Ramírez afirma que cuenta con "copias de las conversaciones vía WhatsApp".

El caso de Castro se suma a otros problemas legales en que se han visto envueltos peloteros dominicanos.

La cifra de US$1,653,150 corresponde se lee en el documento, "a los diversos contratos que el querellado ha suscrito con diferentes equipos de béisbol de las Grandes Ligas desde el año 2015 hasta la fecha".





