Liga Dominicana de Béisbol celebra el miércoles su draft de novatos

La edición de 2025 del Draft de Novatos Tano Martino de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (LIDOM) será este miércoles 10 de septiembre a partir de las 7:00 de la noche en el auditorio del centro comercial Sambil.

Esta será la vigésima tercera edición del draft en el que están hábiles para ser seleccionados por las seis franquicias del circuito 235 peloteros a través de 16 rondas, informó Lidom mediante un comunicado de prensa.

La dirección técnica de Lidom cerró este sábado el listado oficial de jugadores hábiles para el draft.

Estos prospectos provienen de las fincas de los 30 equipos de las Grandes Ligas, ligas independientes y asiáticas.

Los jugadores elegibles incluyen a aquellos que hayan jugado en la clasificación A baja o superior hasta el primero de agosto de este año, así como los peloteros que hayan participado en la Liga de Verano y que tengan 23 o más años de edad.

El orden de escogencia será el siguiente: Toros del Este, Gigantes del Cibao, Leones del Escogido, Tigres del Licey Águilas Cibaeñas y Estrellas Orientales.

Por negociaciones previas entre los equipos, habrá cambios en la sexta ronda cuando el Escogido asumirá también el primer turno de los Toros y en la novena vuelta cuando Licey seleccione de primero en lugar de la franquicia con sede en La Romana. Leones y Tigres escogerán dos veces en esas dos rondas señaladas.

La actividad será transmitida en vivo por televisión a través de Digital 15 y por Lidom TV, la plataforma de YouTube oficial de la liga.

El campeonato de béisbol invernal 2025-2026, que disputará la Copa Banreservas, dará inicio el 15 de octubre próximo y estará dedicado al miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Juan Marichal.