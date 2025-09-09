El dominicano Jhoan Durán se luce en triunfo de Filis sobre Mets en Grandes Ligas

Jhoan Durán llegó previo al cierre del mercado de cambios y se ha consolidado como el cerrador de los Filis. ( FUENTE EXTERNA )

Los Filis de Filadelfia se impusieron 1x0 sobre los Mets de Nueva York en la jornada de lunes en Grandes Liga de Béisbol, en un duelo que tuvo una actuación estelar del dominicano Jhoan Durán.

El dominicano, de 27 años, lanzó la novena entrada y aseguró el triunfo de los locales con su salvamento 28 de la temporada.

Durán permitió imparables consecutivos pero logró mantener el cero pese a tener corredores en segunda y tercera sin outs.

El de Esperanza es séptimo en la lista general de salvamentos de la Major League Béisbol (MLB), con diez menos que el líder Carlos Estévez, de los Reales de Kansas City.

Por los Mets, el puertorriqueño Francisco Lindor y el dominicano Juan Soto terminaron el encuentro sin hits, en un combinado de ocho oportunidades al bate.

Filadelfia abre una ventaja de ocho juegos al imponerse sobre su rival directo en la lucha por el primer lugar en la división Este de la Liga Nacional.

En otro resultado, los Guardianes de Cleveland se impusieron 10x2 sobre los Reales Kansas City con una estupenda actuación de Slade Cecconi (6-6) quien llevó un 'no-hitter' hasta la séptima entrada.

Ramírez produjo

El dominicano José Ramírez llegó a 75 carreras impulsadas con un sencillo al jardín derecho en el tercer episodio.

Cleveland acorta distancias y se pone a dos juegos del último cupo de clasificación por la vía del comodín.

En tanto, el cubano Raisel Iglesias llegó a 249 salvamentos en su carrera en las Grandes Ligas en la victoria 4x1 de los Bravos de Atlanta sobre los Cachorros de Chicago.

Es la tercera temporada consecutiva en la que Iglesias llega por lo menos a 25 salvamentos, todas con Atlanta.

Los Cachorros sufren su tercera derrota consecutiva pero se mantienen en el liderato de la tabla por el comodín de la Liga Nacional.

str/gfe