Cuba derrota a República Dominicana, cierra la lucha por la clasificación al mundial

Los jugadores cubanos saludan a los dominicanos luego de vencerlos en el partido del martes en el Premundial U15 que se celebra en el país. ( FUENTE EXTERNA )

Cuba venció a la República Dominicana en el segundo partido de la jornada del martes en el Premundial U15 que se celebra en el país.

El conjunto cubano venció al combinado dominicano con marcador 10-5 al compás de 15 indiscutibles, para ponerle más dramatismo a la tabla de posiciones restando dos fechas de juego.

El partido terminó con ponche a Robinson Canó Jr. por el relevista Pedro Castillo, para el segundo triunfo cubano que le propinó a los anfitriones su primera derrota.

La República Dominicana tomó el comando del partido 3-0 con carreras anotadas por Carlos Marrero, Janzel Richardson y Raymond Minaya.

Cuba logró descontar con dos anotaciones en la parte baja de la misma primera entrada con rodado a la primera base de Cristian Aguilera que permitió que Miguel Chirino anotara la primera vuelta cubana. José Muñiz conectó sencillo al jardín izquierdo y remolcó a Cristopher García, para colocar el marcador 3-2.

Chirino consiguió anotar desde la segunda base luego de un toque de García y error del tercera base dominicano Marrero que lanzó la pelota por encima del inicialista para ayudar a los cubanos a empatar el partido.

Los cubanos tomaron el comando del partido 7-3 con sencillo al jardín derecho de Muñiz, elevado de sacrificio de Cristian González y triple remolcador de José Jiménez.

En el sexto episodio los criollos descontaron dos carreras, pero Cuba recuperó y amplió la ventaja con tres carreras producidas en la parte baja del sexto asalto. RD 5-10 CUBA

El mejor jugador por los ganadores fue Muñiz con cuatro indiscutibles, dos anotadas y tres remolcadas.

La República Dominicana y Puerto Rico están empate en la primera posición con marca de 3-1, Cuba les sigue con 2-2 y Aruba con 0-4.

Próximos partidos

Para este miércoles, Puerto Rico se mide a Cuba desde las 10 de la mañana y República Dominicana va ante Aruba a partir de las 2:30 de la tarde.

Sobre el premundial U15

Este torneo de béisbol Premundial U15, es un evento oficial de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC), que organiza la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom).

La Confederación del Caribe de Béisbol (Cocabe) es el órgano responsable de definir el representante del área en el Mundial de Béisbol U15 que se desarrollará en el 2026 en Italia.

La Covabe forma parte de la Confederación Panamericana de Béisbol, que ya organizó el primero de tres pre mundiales en el continente y Venezuela es el primer equipo clasificado para el evento mundialista.

El evento, se transmite por VTV Canal 32, Panorama FM 96.9, www.panorama.com.do y todas las plataformas de redes sociales del Grupo de Medios Panorama.