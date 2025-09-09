Puerto Rico se repone y logra derrotar a Aruba

Puerto Rico celebra el triunfo ante Aruba en el torneo Premundial de Béisbol U15 que se celebra en el país. ( FUENTE EXTERNA )

El combinado de Puerto Rico derrotó a Aruba 12 carreras por 11, en el séptimo episodio fruto de una base por bolas al boricua Damián Rivas, y de esta forma su equipo mantiene esperanzas de lograr la clasificación al mundial 2026, ahora con marca de 3-1.

Puerto Rico ganaba el partido fácil 10 carreras por dos, ya que Aruba había anotado sus dos primeras vueltas en el mismo primer episodio, pero en el quinto Aruba logró cinco rayas y en el séptimo cuatro más para irse delante 11 por 10.

La paciencia de los jugadores boricuas dio sus frutos contra el lanzador Tai King Lee quién concedió tres bases por bolas seguidas para llenar las almohadillas y se empató el juego por boleto, al igual que la que definió el encuentro.

Un evento oficial

Este torneo de béisbol Premundial U15, es un evento oficial de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC), organizado por la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom).

La Confederación del Caribe de Béisbol (Cocabe) es el órgano responsable de definir el representante del área en el Mundial de Béisbol U15 que se desarrollará en el 2026 en Italia.

La Cocabe forma parte de la Confederación Panamericana de Béisbol, que ya organizó el primero de tres pre mundiales en el continente y Venezuela es el primer equipo clasificado al evento mundialista.

