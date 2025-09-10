ADOTURD y La Javilla Baseball Club firman acuerdo para impulsar el turismo deportivo

Yerik Pérez (derecha), presidente de la Asociación Dominicana de Turismo Deportivo (Adoturd), junto a al presidente de La Javilla Baseball Club, John Carmona. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación Dominicana de Turismo Deportivo (ADOTURD) y La Javilla Baseball Club anunciaron la firma de un acuerdo de colaboración que busca fortalecer el desarrollo del deporte y consolidar al béisbol como motor del turismo deportivo en la República Dominicana.

El acuerdo fue suscrito por el presidente de ADOTURD, Yerik Pérez, y el presidente de La Javilla Baseball Club, John Carmona, quienes coincidieron en la importancia de trabajar de manera conjunta en iniciativas que promuevan la formación de jóvenes atletas, la organización de eventos de alto nivel y la proyección internacional del país como destino líder en turismo deportivo.

"La incorporación de La Javilla a ADOTURD representa un paso significativo en nuestra visión de integrar clubes y academias deportivas a la estrategia de desarrollo turístico nacional. Estamos convencidos de que el deporte, además de su valor social, es una poderosa herramienta de promoción internacional y atracción de visitantes", expresó Yerik Pérez.

De su parte, John Carmona destacó que este acuerdo permitirá a La Javilla Baseball Club ampliar sus vínculos institucionales, acceder a plataformas de cooperación y sumar esfuerzos para continuar aportando a la formación de atletas de alto rendimiento y ciudadanos ejemplares.

Con esta alianza, ambas entidades se comprometen a impulsar proyectos conjuntos, programas de capacitación, intercambios deportivos y actividades que impacten de manera positiva en las comunidades, fomentando el turismo deportivo como nuevo eje de crecimiento económico y social en la República Dominicana.

Acuerdo de la semana pasada

El pasado miércoles, la Asociación Dominicana de Turismo Deportivo (ADOTURD) firmó un histórico acuerdo de colaboración con la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología (SDOT), que permitirá integrar la salud y el turismo deportivo.

Este convenio, rubricado por el presidente de ADOTURD, Yerik Pérez, y el presidente de la SDOT, Dr. Héctor José López Estévez, es un paso gigante en la consecusión de objetivos y metas comunes por parte de ambas instituciones.

Juntos, trabajarán para fortalecer el turismo deportivo y la salud en el país, promoviendo la prevención de lesiones, la educación médica y la seguridad en todos los eventos que organicen.