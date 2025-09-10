Los Toros apostaron por Felnin Celesten como la primera selección del sorteo

Felnin Celesten fue la primera selección de los Toros del Este en el Draft de Novatos 2025 de LIDOM ( FUENTE EXTERNA )

Felnin Celesten fue la primera selección del Draft de Novatos de la pelota invernal dominicana por los Toros del Este celebrado el miércoles en la plaza Sambil.

El campocorto que pertenece a los Marineros de Seattle y recibió 4.7 millones de dólares para convertirse en profesional en 2023. Se unió a Weblyn Francisca (2024), Adael Amador (2022), Vidal Bruján (2018), Manuel Margot (2014), Ángel Villalona (2008), Ángel Salomé (2005) y Andy Marte (2003) como las primeras selecciones de liga por el conjunto romanense.

Los Gigantes del Cibao tomaron al torpedero santiaguero nacido en España, Emil Morales, prospecto número siete de los Dodgers de Los Ángeles.

"En el caso de Emil Morales expresó mucho deseo de jugar con nosotros, tiene permiso para esta temporada y esto fue un factor también", dijo Jaylon Pimentel, gerente de los potros. "Es un pelotero de impacto del medio del terreno, y eso era una prioridad para nosotros".

Los Leones del Escogido se quedaron con el receptor Rainiel Rodríguez, de los Cardenales de San Luis, nacido en Pimentel. Está ranqueado como el prospecto número cuatro del conjunto de Misuri y 98 en MLB Pipeline.

"Es uno de los prospectos más celebrados que hay en las Grandes Ligas hoy en día, y cuando vemos el juego completo, es superior, es evidente que tiene un talento difícil de encontrar", dijo el gerente de los Leones, Carlos Peña, sobre su primera selección ante el cuestionamiento de Diario Libre.

Jesús Madé, quien llegó como el mejor ranqueado de la lista, fue la escogencia de los Tigres del Licey, quinto prospecto de las Grandes Ligas y nativo de San Cristóbal, recientemente subido a la sucursal AA de los Cerveceros de Milwaukee.

"Mucha gente no escogió a Madé quizás pensando en el status, es el prospecto número cinco en todo el béisbol y el número uno de su organización, esa parte a nosotros no nos asusta", expresó Audo Vicente, jefe de operaciones del Licey.

Las Águilas Cibaeñas escogieron a Edward Florentino, jardinero de los Piratas de Pittsburgh, el quinto mejor talento de la organización.

"Aparte del talento que Florentino tiene, quien se va perfilando como un jugador de cinco herramientas, entendemos que es una persona que está muy claro de lo que quiere", expresó Gian Guzmán, gerente general de las Águilas Cibaeñas.

Guzmán agregó sobre Florentino que es un pelotero que se planifica bien y tiene su mente clara de lo que quiere para el futuro.

El último de la primera ronda

Las Estrellas Orientales cerraron la primera ronda con el torpedero Luis Peña, de Milwaukee. El nativo de Samaná es el segundo mejor prospecto de los Cerveceros.

"No me sorprendió tanto, en los ejercicios que habíamos hecho, yo pensaba que Florentino o Peña iba a ser nuestra selección, tener a un jugador como Peña en el turno número seis es impresionante", expresó Ángel Ovalles, el vicepresidente de operaciones de las Estrellas Orientales, sobre la oportunidad que tuvieron de llevarse al campocorto en el sexto puesto.