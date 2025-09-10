Caminero, Soto, y Devers, los peloteros dominicanos que superan los 30 jonrones

El jardinero de los mets de Nueva York, Juan Santo( izq.) junto a al prospecto de Tampa Bay Junior Caminero (centro) y Rafael Devers (derecha), jugador de los Gigantes de San Francisco ( FUENTE EXTERNA )

La producción jonronera de los peloteros dominicanos en las Grandes Ligas mantiene un ritmo imponente en la recta final de la temporada. Cuatro bateadores ya superaron la barrera de los 30 cuadrangulares, mientras otros dos están a punto de alcanzarla, consolidando la presencia del país en la élite del poder ofensivo.

Caminero, Soto, Devers y Julio Rodríguez, ya en 30 o más

Junior Caminero sigue siendo la principal referencia con 41 vuelacercas. El prospecto de Tampa Bay ha sumado seis jonrones en las últimas tres semanas, pasando de 35 a 41, y encabeza la lista de los dominicanos.

Juan Soto, por su parte, acumula 38 y se acerca a la emblemática cifra de 40, tras disparar seis en los últimos 14 días. El jardinero mantiene una de sus campañas más completas, combinando poder y disciplina en el plato.

Rafael Devers se unió al club de los 30 con 31 bambinazos, incrementando su total con seis cuadrangulares en las últimas tres semanas. Julio Rodríguez lo acompaña con 30, después de un repunte ofensivo que lo llevó a conectar cinco en dos semanas.

Ramírez y Adames, a la puerta de los 30

José Ramírez y Willy Adames están a un paso de sumarse al grupo. Ambos cuentan con 28 jonrones, después de mejorar de manera sostenida en las últimas tres semanas. Ramírez pasó de 26 a 28, mientras Adames avanzó de 19 a 28, con un alza notable en su productividad de poder.

Otros dominicanos con fuerza en el madero

La lista de jonroneros dominicanos no se detiene ahí. Ketel Marte (25), Jorge Polanco (24), Ramón Laureano, Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado y Teoscar Hernández (todos con 23) se mantienen como piezas de poder en sus alineaciones.

Varios de ellos han mostrado repuntes en las últimas semanas, destacando Laureano, que pasó de 15 a 23 en menos de un mes.

El repunte colectivo evidencia el peso ofensivo de la legión dominicana en MLB. Con Caminero ya en los 40, Soto en la antesala de alcanzarlos y dos más a punto de llegar a los 30, el país asegura nuevamente una presencia dominante en las estadísticas de poder de la liga.