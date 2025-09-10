¡Carrera de jonrones al rojo vivo!: Caminero pega el 42, Soto conecta su cuadrangular 39

Junior Caminero (izquierda) y Juan Soto, protagonizan la carrera de jonrones entre los dominicanos en Grandes Ligas.

La carrera de jonrones entre los dominicanos sigue encendida, luego de que los punteros, Junior Caminero y Juan Soto, dispararan sendos cuadrangulares en sus respectivos partidos.

En el caso de Caminero, el antesalista de 22 años continuó teniendo una campaña de ensueño cuando empalmó su tetrabases número 42 en la derrota 6-5 de su equipo los Tampa Bay Rays ante los Chicago White Sox.

Caminero pegó su jonrón de dos carreras en la parte alta del quinto episodio, para acercar a su equipo 6-4 en el marcador. Terminó el juego 4-2 con una anotada y dos empujadas.

Soto el 39 y base 31

Mientras que Juan Soto, concluyó con una actuación de 5-3 con dos anotadas y una remolcada en la derrota de los Mets 11-3 a manos de los Filis de Filadelfia. El jonrón de Soto llegó en la octava entrada para acercar a los Mets 9-2.

Antes, en la primera entrada, Soto consiguió su base número 31 de la temporada, al estafarse la segunda base. Además ligó su doble número 18.

Rojos 2, Padres 1

La única carrera de San Diego llegó en la quinta entrada, un jonrón solitario de Fernando Tatis Jr. (21) que les dio la ventaja. Nick Pivetta estuvo excepcional para los Padres, lanzando siete entradas sin anotaciones con 8 ponches y solo una base por bolas.

Tras la salida de Pivetta, el bullpen de los Padres no pudo mantener la ventaja. En la octava entrada, los relevistas Kyle Hart y Adrián Morejón permitieron dos carreras cruciales: un sencillo productor de Elly De La Cruz y una anotada por Miguel Andújar. Esto le dio la ventaja a Cincinnati, 2-1.

Houston 3, Toronto 2

Houston ganó gracias a un jonrón decisivo de Yainer Díaz (19) en la novena entrada. Carlos Correa también pegó cuadrangular, su número 200 de por vida, que fue importante para abrir la ventaja para los Astros. El abridor de Houston, Jason Alexander, lanzó muy bien: siete entradas, sin carreras permitidas, solo algunas imparables. Por Toronto, Vladimir GUerrero Jr. de 4-0-

Arizona 5, Gigantes 3

Gerardo Perdomo tuvo un pequeño bajón en las últimas dos semanas —llegó al partido bateando .170 en sus 12 juegos anteriores— pero sigue teniendo la mejor temporada de su carrera.

El jonrón que conectó fue su 18.º y el robo su 25.º. Además, ya acumula 93 carreras impulsadas. El único jugador de la liga con más carreras impulsadas y robos que Perdomo es Juan Soto, e incluso Soto solo tiene una carrera impulsada más.

Por San Francisco, Rafael Devers de 3-1 con dos empujadas; Willy Adames de 3-0.