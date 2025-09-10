Resumen MLB: Juan Soto completa el 30-30 por primera vez en su carrera

Juan Soto logró su primera temporada de 30-30 en Grandes Ligas. ( FUENTE EXTERNA )

Juan Soto completó por primera vez en su carrera la emblemática temporada 30-30 (30 jonrones y 30 bases robadas), gracias al robo de tercera base logrado en el juego contra los Phillies y el receptor J.T. Realmuto en la jornada del martes 9 de septiembre en el béisbol de Grandes Ligas.

Este logro lo convierte en el quinto jugador de los Mets —junto a Howard Johnson, Darryl Strawberry, David Wright y Francisco Lindor— en alcanzar esa marca, además de sumarse a un selecto grupo de peloteros dominicanos que lo han logrado.

Phillies 9, Mets 3

Los Philadelphia Phillies se impusieron 9-3 sobre los New York Mets gracias al jonrón número 50 de Kyle Schwarber y a una actuación dominante del zurdo venezolano Ranger Suárez, quien ponchó a 12 bateadores en seis entradas sin permitir anotaciones, colocando su efectividad en 2.77 y consolidándose como pieza clave del abridor en playoffs.

Entre los latinos por los Mets, Juan Soto terminó de 4-1 con una impulsada. También se destacaron los dominicanos Sterling Marte (4-1, una anotada) y José Siri que regreso de lista de lesionados (4-1, una anotada), y el venezolano Francisco Álvarez (3-1).

Giants 5 Diamondbacks 3

Los San Francisco Giants vencieron 5-3 a los Arizona Diamondbacks, impulsados por un jonrón decisivo y una actuación colectiva sólida.

El dominicano Willy Adames conectó un jonrón de tres carreras en la primera entrada, clave para que los Giants se acercaran en la lucha por el comodín de la Liga Nacional. Además, Patrick Bailey aportó un cuadrangular y Casey Schmitt produjo con un elevado de sacrificio.

En cuanto a la actuación de lo latinoamericanos: por los Diamondbacks, el dominicano Ketel Marte terminó de 5-0, y Geraldo Perdomo de 2-1 con una anotada; los venezolanos Ildemaro Vargas bateó de 4-1 con una impulsada, y Jorge Barrosa de 2-0 también remolcó una carrera.

Por los Giants, el boricua Heliot Ramos fue de 3-0 con una anotada; entre los dominicanos, Rafael Devers registró línea de 3-0 con una anotada y Adames de 4-1 con una anotada y tres impulsadas.

Piratas vs. Orioles

En Baltimore, los Orioles se llevaron el triunfo 3-2 sobre los Piratas gracias a un dramático sencillo impulsor de Samuel Basallo en la undécima entrada.

Aunque inicialmente fue declarado foul, tras la revisión se determinó que fue un hit válido que impulsó la carrera decisiva.

Además, Dietrich Enns lanzó dos entradas sin hits ni carreras en extras, y Kyle Bradish registró seis ponches en una sólida apertura tras su regreso de cirugía Tommy John. Jeremiah Jackson también fue clave con un jonrón solitario en la sexta entrada, mientras que Jackson Holliday sumó dos hits incluyendo la primera anotación del partido.

En cuanto a los peloteros dominicanos, Samuel Basallo (dominicano) brilló con su hit decisivo al estar de 5-1 con una impulsada; por su parte, el también dominicano Oneil Cruz bateó de 3-1 por los visitantes

Dodgers 7 Rockies 2

Los Los Angeles Dodgers se llevaron una victoria contundente 7-2 frente a los Colorado Rockies.

El dominicano Teoscar Hernández fue figura con dos jonrones; además, el abridor Emmet Sheehan tuvo una actuación impecable al lanzar siete entradas, permitir solo una carrera y ponchar a nueve. Así, los Dodgers estiraron su ventaja en la División Oeste de la Nacional.

Entre los latinos: por los Rockies, el venezolano Ezequiel Tovar finalizó de 4-0, y el cubano Yanquiel Fernández de 2-1.

Por los Dodgers, Hernández tuvo una línea de 4-3 con dos anotadas y dos impulsadas; el cubano Andy Pagés fue de 3-1 con una anotada; y el venezolano Miguel Rojas estuvo de 3-0.

Red Sox 6 Athletics 0

Los Boston Red Sox se impusieron 6-0 a los Athletics en West Sacramento.

El novato Jeffrey Springs lanzó una sólida apertura (aunque se fue con la derrota, permitió solo cinco hits y seis ponches en cinco innings) ante el zurdo debutante Connelly Early, quien igualó un récord de franquicia para un debutante con 11 ponches.

Romy González abrió el marcador con un jonrón y extendió su racha de hits a 12 juegos; Bregman, Story y Refsnyder también conectaron cuadrangulares importantes para Boston.

En el plano latinoamericano: por los Red Sox, el mexicano Jarren Durán terminó de 3-1 con una anotada, y el venezolano Carlos Narváez bateó de 4-1. En los Athletics, el puertorriqueño Darell Hernaiz finalizó de 3-0.

Tigers 12, Yankees 2

Los Detroit Tigers arrasaron con los Yankees 12-2, encabezados por una séptima entrada de nueve carreras, donde Parker Meadows conectó un sencillo impulsor clave y Kerry Carpenter agregó un triple de dos carreras. Fue una paliza ofensiva que los alejó en el marcador y definió el resultado.

En cuanto a peloteros latinoamericanos: el venezolano Gleyber Torres, ex Yankee, aportó un doble, una anotada y recibió una base por bolas con las bases llenas. El cubano Andy Ibáñez también anotó, y el dominicano Wenceel Pérez finalizó con línea de 4-0, una anotada y una impulsada.

Blue Jays 4, Astros 3

Los Toronto Blue Jays se impusieron 4-3 en entradas extras gracias a una carrera impulsada decisiva de Tyler Heineman en la décima entrada.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. comenzó el inning con un sencillo que lo colocó en posición anotadora, y el boricua Carlos Correa había conectado un jonrón de dos carreras por Houston en la novena que puso al equipo en posición de ganancia momentánea.

Entre los latinos, por los Astros sobresalió el cubano Yordan Álvarez (5-3), el dominicano Jeremy Peña (5-1, una anotada), Yainer Díaz (4-3, una impulsada), el puertorriqueño Víctor Caratini (1-0) y el dominicano Jesús Sánchez (3-0).

Por los Azulejos, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. bateó de 5-3, el mexicano Alejandro Kirk de 3-0, y el venezolano Andrés Gioménez de 2-0.

Cubs 6, Braves 1

En Atlanta, los Chicago Cubs se llevaron el triunfo 6-1 gracias a una sólida apertura del novato Cade Horton, quien cubrió seis entradas y un tercio, permitiendo apenas una carrera, cuatro hits y sin bases por bolas; es candidato al Novato del Año de la Liga Nacional.

Ofensivamente, Pete Crow-Armstrong impulsó dos carreras y robó dos bases, mientras que Ian Happ bateó de 5-2 con doble y anotada, y Matt Shaw conectó un sencillo productor clave en una entrada de cuatro carreras.

Entre los latinos, por los Cubs destacó Willi Castro (3-1, una anotada), y por los Braves, el venezolano Ronald Acuña Jr. bateó de 3-2 con una anotada.

Royals vs. Guardians

Los Cleveland Guardians lograron un triunfo 2-0 sobre los Kansas City Royals, impulsado por una dominante apertura de Joey Cantillo, quien lanzó ocho entradas permitiendo solo cuatro hits, ponchando cinco y sin otorgar bases por bolas.

El zurdo fue respaldado por José Ramírez, quien conectó un jonrón solitario con dos outs en la primera entrada y luego añadió un doble para sumar tres hits y dos anotadas. Cade Smith cerró el partido sin permitir carreras para concretar el salvamento número 12 de la temporada.

De los jugadores latinoamericanos destacados por los Guardians, José Ramírez (dominicano) terminó de 4-3 con dos anotadas y una impulsada, mientras que Amed Ramírez (también dominicano) aportó un hit en cuatro turnos (4-1).

En los Reales, los venezolanos Maikel García y Salvador Pérez no conectaron hits, quedando ambos de 4-0.

Marlins vs. Nationals

Los Washington Nationals vencieron 7-5 a los Miami Marlins, con un jonrón solitario de Josh Bell —su cuarto en tres juegos— y un gran desempeño del abridor Mitchell Parker, quien lanzó 7.2 innings con solo dos carreras permitidas.

El novato Daylen Lile también conectó un cuadrangular, mientras que C.J. Abrams y James Wood añadieron un doble y un sencillo respectivamente.

Por Miami, el dominicano Agustín Ramírez impulsó una carrera con un hit en la octava entrada y el cubano Víctor Mesa Jr. pegó un doble de dos carreras en la novena que acercó el marcador.

En los marlins, el dominicano Agustín Ramírez terminó de 5-1 con una impulsada, Otto López de 4-1, y Heriberto Hernández de 4-1 con una anotada. También destacaron el cubano Víctor Mesa Jr., de 1-1 con una anotada y dos impulsadas, así como los venezolanos Máximo Acosta (de 3-1) y Javier Sanoja (de 4-0).

Por los Nationals, el colombiano Jorge Alfaro tuvo línea de 4-1 con una anotada.