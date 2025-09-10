Aruba sorprende a República Dominicana y obliga a triple empate en primero

Los jugadores de Aruba, celebran la victoria. ( FUENTE EXTERNA )

República Dominicana.- En el cierre de la jornada 5 del Premundial U15, Aruba sorprende a la República Dominicana 6 por 4 y genera un triple empate en el primer lugar entre Cuba, Puerto Rico y los dominicanos.

El lanzador arubeño abridor Tai Keng Lee fue el más destacado con cinco entradas lanzadas y sólo dos carreras limpias.

La República Dominicana abrió la pizarra contra Aruba con dos carreras, fruto de una jugada de selección anotando Reymon Minaya, quien se deslizó de cabeza en el plato para la primera rayita y luego Hiddekel Johnson consiguió la segunda porque la bola entro a la pechera del cátcher y avanzó por reglas del juego. RD 2-0 Aruba

En la parte baja de la segunda entrada, Aruba ripostó y consiguió tres anotaciones, primero Naivma Ángela anotó por error en tiro del pitcher dominicano Ángel Peralta hacia la primera base, luego del toque de Kevin Erasmus.

Tres turnos más tarde, Tae Keng Lee consiguió sencillo al jardín izquierdo remolcador de dos vueltas y anotaron Norberto Maduro y Kevin Erasmus. RD 2-3 Aruba

En el tercer episodio, Aruba logra su cuarta carrera luego de un sencillo de Naivmar Angela que mandó al plato a John Soriano. RD 2-4 Aruba

La República Dominicana descuenta en la cuarta entrada con una carrera producto de un indiscutible de Jenzel Richardson remolcando a Hiddekel Jhonson. RD 3-4 Aruba.

Errores corriendo las bases

Los dominicanos atacaron en la quinta entrada, pero un mal corrido de bases limitó la producción con outs en el plato y en la intermedia. Jugadas cerradas que no favorecieron a los dominicanos la decisión de árbitros.

Llegó la quinta carrera de Aruba en el quinto episodio cuando Kayden Leer logra elevado de sacrificio al jardín central y anota Tai Keng Lee, quien se había estafado la antesala. Después, Kevin Erasmus consigue rodado que no logra alcanzar el antesalista dominicano y desvía la esférica hasta el jardín izquierdo ayudando a John Soriano a pisar el plato con facilidad. RD 3-6 Aruba.

En la séptima de los dominicanos, Hiddekel Jhonson conecta doblete contra la pared del jardín derecho, su tercero del juego y remolcó a Carlos Marrero, pero el emergente Juan De Peña fue ponchado luego de varios batazos de foul soberbios y el partido terminó 6-4 a favor de los arubeños.

Este torneo de béisbol Premundial U15, es un evento oficial de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC), que organiza la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOM).

La Confederación del Caribe de Béisbol (COCABE) es el órgano responsable de definir el representante del área en el Mundial de Béisbol U15 que se desarrollará en el 206 en Italia.

La COCABE forma parte de la Confederación Panamericana de Béisbol, que ya organizó el primero de tres pre mundiales en el continente y Venezuela es el equipo que primero clasifica al gran evento mundialista.