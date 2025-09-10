Cuba derrota a Puerto Rico por nocaut, 13-2

Santo Domingo Este, República Dominicana.- En el primer partido del día 5 del torneo de béisbol Premundial U15, el seleccionado de Cuba volvió a lograr victoria, en esta ocasión, propinándole un nocaut a Puerto Rico 13 carreras por 2.

En el segundo episodio los cubanos batearon 10, logrando colocar el juego ocho carreras por una. Episodio que marcó la pauta del desenlace final a cinco entradas.

En el tercer episodio los cubanos le «pusieron la tapa al pomo» con triple de Angelo Fleitas con las bases llenas para ampliar el marcador 12 carreras por 1 y luego con sencillo remolcador de Alexander Rodríguez, anotaba Fleitas, para la carrera número 13 de Cuba.

El lanzador abridor de los cubanos Carlos Sarduy fue el jugador más destacado luego de trabajar cuatro entradas de seis ponches, tres bases por bolas y solo dos indiscutibles permitidos.

A la ofensiva por Cuba, los más destacados fueron Angelo Fleitas con cuatro remolcadas, un triple, una anotada; mientras que Miguel Chirino, el primer bate, consiguió tres remolques, un indiscutible, una anotada; Christopher García consiguió dos hits y tres remolcadas y Cristian Aguilera un doble con dos producidas.

Con su victoria, Cuba empata con Puerto Rico en el segundo lugar con tres victorias dos derrotas esperando el resultado entre República Dominicana y Aruba.

Este resultado proyecta un día final de calendario de película este jueves 11 de septiembre, cuando Cuba enfrenta a Aruba y Puerto Rico se mide a la República Dominicana para definir el campeón de este campeonato Panamericano, que busca el rey del Caribe en esta categoría y conoceremos quién se queda con la clasificación para el torneo Mundial U15 que se celebra en el 2026 en Italia.

Perfil del campeonato

Este torneo de béisbol Premundial U15, es un evento oficial de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC), que organiza la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOM).

La Confederación del Caribe de Béisbol (COCABE) es el órgano responsable de definir el representante del área en el Mundial de Béisbol U15 que se desarrollará en el 206 en Italia.

La COCABE forma parte de la Confederación Panamericana de Béisbol, que ya organizó el primero de tres pre mundiales en el continente y Venezuela es el equipo que primero clasifica al gran evento mundialista.

Este encuentro y todo el evento, se transmite por VTV Canal 32, Panorama FM 96.9, www.panorama.com.do y todas las plataformas de redes sociales del Grupo de Medios Panorama.