Felnin Celesten elegido por los Toros como la primera selección del draft de Lidom

Felin Celesten firmó en 2023 y ha disputado dos temporadas en ligas menores. ( FUENTE EXTERNA )

Los Toros del Este seleccionaron este miércoles al torpedero Felnin Celesten como la primera selección del Draft de Novatos Tano Martino 2025 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

"Seleccionamos con el primer pick al mejor jugador disponible para los Toros del Este, un jugador solido de la posición seis, que trae atleticismo, velocidad y un bate dinámico," dijo Jesús Mejía, gerente general taurino, al momento de anunciar la selección.

"Asímismo, es un jugador con características para aportar fuera del terreno, uniéndose a un grupo nuevo de jugadores que va creando un nuevo liderazgo dentro del clubhouse. Su disponibilidad en roster será inmediata," agregó el ejecutivo sobre el romanense de 19 años que ya tiene permiso de su organización para ver acción este mismo invierno.

Celesten, de 19 años, se une a Weblyn Francisca (2024), Adael Amador (2022), Vidal Bruján (2018), Manuel Margot (2014), Ángel Villalona (2008), Ángel Salomé (2005) y Andy Marte (2003) como las primeras selecciones de liga de sorteo de los Toros.

Este fue la segunda selección seguida de primer pick de los Toros empatando con las escogencias de las Estrellas Orientales del 2009 y 2010 con Pedro Álvarez y Luis Jiménez.

Nacido en Guaymate firmó por un bono de $3.7 millones de dólares, el más alto otorgado por la organización de Seattle en ese mercado hasta ese momento.

Los Gigantes del Cibao optaron por el torpedero santiaguero nacido en España, Emil Morales, prospecto número ocho de las Grandes Ligas que pertenece a los Dodgers de Los Ángeles.

Los Leones del Escogido se quedaron con el receptor Rainiel Rodríguez, de San Luis, nacido en Pimentel. Está ranqueado prospecto número cuatro de los Cardenales y 98 en MLB.

"Somos privilegiados por haber podido seleccionarlo y estamos contentísimos. Tiene un gran talento como catcher, una posición que es muy difícil. Es una gran manera de comenzar el Draft", indicó Carlos Peña, gerent general de los actuales campeones nacionales y del Caribe.

Rodríguez es el prospecto número cuatro de los Cardenales de San Luis, de acuerdo a MLB Pipeline. Fue firmado en el 2024 con un bono de US$300,000 y desde que debutó ese mismo año en la Dominican Summer League ha impuesto su clase como bateador.

Madé fue el cuarto

Los Tigres del Licey eligieron a Jesús Madé, torpedero de Milwaukee, quien es el quinto prospecto de las Grandes Ligas y nativo de San Cristóbal.

Las Águilas Cibaeñas seleccionaron al jardinero de Pittsburgh Edward Florentino, de Santo Domingo. Es el quinto mejor prospecto de los Piratas.

Las Estrellas Orientales cerraron la primera ronda con el torpedero Luis Mario Peña, de Milwaukee. El nativo de Samaná es el segundo mejor prospecto de los Cerveceros.

El reclutamiento de novatos realizó su edición número 23 este miércoles en el auditorio del centro comercial Sambil de la ciudad de Santo Domingo.

El campeonato de béisbol invernal 2025-2026, que está dedicado a Juan Marichal, se disputará la Copa Banreservas, dará inicio el 15 de octubre próximo.

Descargas Sorteo de Novatos de Lidom 2025 ronda por ronda