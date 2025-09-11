×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Aaron Judge
Aaron Judge

Aaron Judge alcanza al mítico DiMaggio con Trump en la grada de Nueva York

El toletero disparó dos vuelacercas, otra señal de que ha regresado aceitado

    Expandir imagen
    Aaron Judge alcanza al mítico DiMaggio con Trump en la grada de Nueva York
    Aaron Judge saluda al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, previo al partido del jueves, en Nueva York. (FUENTE EXTERNA)

    Aaron Judge, la estrella de los Yankees de Nueva York, llegó este jueves a los 361 jonrones en su carrera igualando al legendario Joe DiMaggio, en un partido al que asistió el presidente Donald Trump en la conmemoración de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

    Al aparecer en las pantallas gigantes, el mandatario estadounidense fue recibido con una mezcla de aplausos y abucheos por el público del Yankee Stadium, donde presenció la ceremonia previa al juego en recuerdo de las casi 3.000 víctimas de los ataques.

    Antes del inicio del partido entre Yankees y Tigres de Detroit, Trump acudió a los vestuarios a saludar a los peloteros locales, encabezados por Aaron Judge.

    El estadounidense tuvo después un fulgurante arranque de partido al conectar dos jonrones en las tres primeras entradas.

    El californiano abrió fuego con un primer cuadrangular de 126 metros en el 'inning' inicial y después pegó otro en el tercero, cuando los Yankees dominaban por un provisional 5x1.

    RELACIONADAS

    El 'Juez', de 33 años, llegó a 361 cuadrangulares en sus diez temporadas con los 'Bombarderos del Bronx'.

    La élite

    Con esta producción igualó al mítico DiMaggio en la cuarta posición de la lista de los mayores cañoneros de los Yankees, liderada por Babe Ruth (659 jonrones), seguido de Mickey Mantle (536) y Lou Gehrig (493). Esa es la compañía que Judge ahora mantiene, habiendo superado a Yogi Berra (358) a principios de esta estadía del club en casa.

    • En la temporada, Judge ocupa la cuarta posición de Las Mayores con 46 jonrones, superado por los 53 de Cal Raleigh (Marineros), los 50 de Kyle Schwarber (Filis)y los 48 de Shohei Ohtani (Dodgers).

    Entre los primeros partidos en terminar, los Orioles de Baltimore derrotaron 3x2 a los Piratas de Pittsburgh con un hit y una carrera impulsada por el puertorriqueño Emmanuel Rivera.

    El dominicano Alexander Canario bateó un jonrón solitario para los Piratas.

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.