Cuba derrota a Aruba y es campeón del Premundial U15

El jugador José Muñiz de Cuba (centro), recibe el trofeo de campeones en representación del equipo. ( FUENTE EXTERNA )

En el primer partido de la sexta jornada del PreMundial de Béisbol U15 que se celebra en el Complejo Deportivo IPL en Santo Domingo Este, el combinado de Cuba derrotó 13 carreras por 8 a Aruba coronándose campeón, y de esta forma gana su boleto al Mundial U15 que se celebrará en Italia en el año 2026.

Los cubanos necesitaron realizar cinco carreras en la séptima y última entrada para conseguir la victoria, tuvieron que emplearse a fondo ante un equipo de Aruba envalentonado que empató las acciones a ocho vueltas en la séptima entrada.

Los mejores bateadores por Cuba fueron Cristian Aguilera tres indiscutibles, tres remolcadas, tres anotadas.

Cristian González consiguió dos indiscutibles, remolcó dos carreras y anotó en una ocasión.

El emergente Alexander Rodríguez consiguió sencillo remolcador de dos vueltas claves en el séptimo episodio para ampliar la ventaja, cuando entró a batear por Johan Acosta.

Clasificación directa

Cuba con esta victoria, su cuarta de manera consecutiva, aseguró el campeonato del Premundial U15 porque asegura empate con el ganador del partido de cierre entre República Dominicana y Puerto Rico, debido a que los criterios de desempate estandarizados en las reglas dan como resultado a los cubanos por encima de cualquiera de los dos que salgan victoriosos.

Este torneo de béisbol Premundial U15, es un evento oficial de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC), que organiza la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOM).

La Confederación del Caribe de Béisbol (COCABE) es el órgano responsable de definir el representante del área en el Mundial de Béisbol U15 que se desarrollará en el 206 en Italia.

La COCABE forma parte de la Confederación Panamericana de Béisbol, que ya organizó el primero de tres pre mundiales en el continente y Venezuela es el equipo que primero clasifica al gran evento mundialista.

