El 42.4% de los peloteros elegidos en Draft de Lidom no han jugado

Vista panorámica del personal de operaciones de los equipos de LIDOM durante la celebración del Draft de Novatos 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Los clubes de la Lidom sumaron a 96 nuevos talentos a sus filas en el sorteo de novatos del miércoles en Sambil. Un grupo que salió de una lista de 235 disponibles entre jugadores que repitieron por segundo y tercer año y los 163 debutantes.

Desde 2002, cuando se celebró el primer sorteo de novatos y Albert Pujols fue seleccionado por los Pollos del Nordeste (hoy Gigantes) hasta el de este año que fue encabezado por Felnin Celesten (Toros) un total de 2,235 jugadores han sido escogidos por los seis equipos.

Según el portal especializado en béisbol winterballdata.com, del grupo hay 1,287 que se han puesto algún uniforme, para un 54.7 %.

Los equipos acuden al sorteo en busca del mejor talento disponible en una apuesta que se va de sus manos con un grupo cuya cotización lo aleja del circuito.

Entre los factores que inciden en que un jugador nunca llegue a debutar en el béisbol invernal se encuentran la proyección que adquiere en el béisbol organizado.

Pero igual, otro grupo nunca llega a generar el interés del conjunto de invierno, puesto que su valor y rendimiento se desprecia a lo largo de su carrera y salen del sistema sin pasar por su club local.

Más certeros

Por totales, el de los Gigantes es el equipo con la mayor cantidad de peloteros que han jugado con 226 de 394 escogidos, para un 57.3 %.

El mejor porcentaje de debuts lo tienen las Águilas (58%) con 224 inclusiones de los 386 que han escogido. Los Toros registran el porcentaje más bajo, con un 50 % de debutantes o lo mismo que 197.

Al conjunto de La Romana le sigue el Licey, con 208 jugadores y un 53 % de debuts; las Estrellas Orientales, con 213 y un 54.6 %; y los Leones del Escogido, con 219 y un 55 % de sus escogencias que han visto acción en el terreno.