República Dominicana logra medalla de plata en Premundial U15

El equipo domnicano celebra la obtención de la medalla de plata en el torneo. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana derrota en el cierre del torneo de béisbol Premundial U15 a Puerto Rico 4 por 3, fruto de ligar dos anotaciones en el segundo episodio, una en el tercero y otra carrera en el sexto asalto que fue la ganadora remolcada por el tercera base Carlos Marrero.

La República Dominicana termina en el segundo lugar luego de que Cuba a primera hora se coronará campeón al derrotar a Aruba 13-8.

Los dominicanos y cubanos terminaron con cuatro victorias y dos derrotas, pero en los criterios de desempate, Cuba quedó en el primer lugar y clasificó directo al mundial a Italia en el 2026.

Ahora, con este segundo lugar, la República Dominicana podría ir directo también al mundial si la Confederación Panamericana de Béisbol no organiza un repechaje con los países que terminaron segundo y tercer lugar en los tres pre mundiales pautados en el continente americano.

Este es el equipo EQUIPO TODOS ESTRELLAS, luego de que se concluyera el Panamericano U15, celebrado en Santo Domingo 2026

P- Jonuel Hernández (PUR)

C- José Muñiz (CUB) MVP

1B- Hiddekel Jhonson (DOM)

2B- Jhon Soriano (ARU)

3B- Carlos Marrero (DOM)

SS- Alan Colón (PUR)

LF- Cristian Aguilera (CUB)

CF- Cristofer Garcia (CUB)

RF- Tai King Lee (ARU)

DH- Derick Maldonado (PUR)

El Grupo de Medios Panorama, VTV Canal 32, periódico panorama en sus versiones digital e impreso, fueron los responsables de transmitir las incidencias de este evento oficial de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol y que organizó la Federación Dominicana de Béisbol.

Pase directo al Premier12

Para RD jugar de manera directa en el Premier12 (sin jugar eliminatorias) debe estar entre los 12 primeros puestos del ranking de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol. El país está décimo, y los torneos como el U15 y U12 suman puntos.

Cuando la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol actualice su ranking mundial, se espera que este segundo lugar en el premundial ayude a elevar la posición del país.