Jonrón de tres carreras de Christopher Morel no es suficiente para que los Rays derroten a los Cubs

El dominicano Christopher Morel, de los Rays de Tampa Bay, festeja luego de batear un jonrón en un partido de las Grandes Ligas de este 2025. ( ARCHIVO/ AP )

Un jonrón de tres carreras del bateador designado criollo Christopher Morel en la primera entrada no fue suficiente para que Tampa Bay pudiera vencer a los Cubs, cayendo con un marcador de 6-4.

Morel le conectó una recta al lanzador abridor de Chicago, Mathew Boyd, para lograr así su cuadrangular número 11 de la campaña.

Christopher Morel - Tampa Bay Rays (11)

pic.twitter.com/L1ON6Cs1Nq — MLB HR Videos (@MLBHRVideos) September 12, 2025

Ofensiva de los Cubs

Ian Happ se quedó a un triple de completar un ciclo e impulsó un par de vueltas, Nico Hoerner se embasó tres veces, el novato Moisés Ballesteros conectó un triple decisivo y Dansby Swanson se lució con un doblete productor. Esta actuación ofensiva colectiva respaldó una salida de cinco entradas del veterano zurdo Matthew Boyd.

La ofensiva de los Cubs fue incrementando su rendimiento, anotando tres carreras en la segunda entrada, incluyendo hits impulsores de Swanson, Michael Busch (sencillo) y Happ (sencillo).

Ballesteros le dio a los North Siders una ventaja de 4-3 con un triple productor en la tercera entrada, y Happ ayudó aún más a Chicago con un jonrón solitario (su 21.º del año) en la cuarta.

Nico Hoerner también tuvo un gran partido: conectó un sencillo, un triple y anotó dos veces.

Tampa Bay no se quedó en silencio: Nick Fortes conectó un sencillo productor con dos outs en el cuarto inning para acercar a los Rays a uno.

Con la victoria, los Cachorros se acercaron a cinco juegos de los Cerveceros, líderes de la División Central de la Liga Nacional, a la espera del resultado del juego nocturno de Milwaukee con St. Louis.

Así fue el pitcheo

Matthew Boyd (abridor de los Cubs) se llevó la victoria, a pesar de permitir cuatro carreras y cinco hits en cinco entradas. Ponchó a uno y dio dos bases por bolas.

Shane Baz abrió por los Rays y tuvo problemas, solo duró 2.1 entradas. permitió cinco carreras y seis hits, con cinco ponches y tres bases por bolas.

Actuación dominicana

Por los Rays, Junior Caminero terminó de 4-0; Morel concluyó de 4-1, 3 CA, 1 CA. Edwin Uceta lanzó 1.2 IP, 2 H, 1 CL, 1 K.

Por los Cubs, no hubo quisqueyanos en acción.