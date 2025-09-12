Alcántara gana, Agustín Ramírez se une a lista de novatos de RD con 20 cuadrangulares

Agustín Ramírez consiguió su jonrón número 20 de la temporada. ( FUENTE EXTERNA )

El receptor dominicano Agustín Ramírez conectó un cuadrangular y su compatriota Sandy Alcántara limitó en dos carreras a Detroit, en la victoria 8-2 de los Marlins sobre los Tigres.

Alcántara (9-12) tiró siete entradas, permitió cuatro hits, dos carreras limpias y ponchó a ocho, no concedió bases por bolas. Ramírez pegó el jonrón en la misma primera entrada para poner en ventaja a los Marlins 1-0.

Agustín Ramírez - Miami Marlins (20)

De esta manera Agustín Ramírez se une a una lista de dominicanos que han conectado 20 jonrones en su temporada de novato en Grandes Ligas, entre los que están Albert Pujols (47, 2001), Julio Rodríguez (28, 2022), Gary Sánchez (20, 2016) y, Nomar Mazara (20, 2016).

Skubal perdió

El estelar Tarik Skubal de los Tigres lanzó solo 3.1 entradas antes de salir con molestias en el lado izquierdo. Permitió 4 carreras (todas limpias) con 4 hits, 2 ponches y 0 bases por bolas.

Los Marlins conectaron jonrones y hits oportunos para ampliar su ventaja. Algunos de los momentos destacados: Agustín Ramírez abrió la cuenta con un jonrón solitario en la primera entrada contra Skubal.

El dominicano Heriberto Hernández conectó un jonrón para iniciar la segunda entrada, seguido de una carrera impulsada por decisión del fildeador de Javier Sanoja, poniendo el marcador 3-0 temprano. Los Tigres aportaron una carrera: Riley Greene conectó un jonrón en la cuarta entrada para poner el marcador 3-1.

Pero Miami contraatacó rápidamente: Sanoja impulsó dos carreras más con un doblete más tarde en la cuarta entrada para ampliar la ventaja. En la sexta, Joey Wiemer conectó un jonrón de tres carreras contra el relevista Chris Paddack, poniendo el juego fuera de alcance.

Los Marlins, a pesar de un récord por debajo de .500, contaron con una sólida actuación de Alcántara y una potente ofensiva demostraron que aún pueden ser peligrosos, especialmente contra equipos que buscan posicionarse en la postemporada.



