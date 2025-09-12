Resumen: Randy Vásquez ponchó a nueve bateadores y Jhoan Durán logró su salvamenro 29 de la campaña

Jhoan Durán logró su salvamento 29 de la temporada ( FUENTE EXTERNA )

Filis 6-4 Mets

Los Filis de Filadelfia remontaron ante los New York Mets para ganar 6-4, completando una barrida de cuatro juegos sobre ellos. Jesús Luzardo tuvo un mal inicio, pues permitió cuatro carreras en la primera entrada, pero luego dominó al retirar en fila a los siguientes 22 bateadores.

Filadelfia logró igualar el juego con jonrón de Otto Kemp en la cuarta entrada, después sumaron ofensiva en la quinta y una entrada de tres carreras en la sexta para sellar la victoria. Por el otro lado, los Mets vieron cómo los Filis se le acercaron peligrosamente en el juego del comodín, mientras que Philadelphia se afianzó en la cima de la División Este de la Liga Nacional.

Los dominicanos:

Jhoan Durán consiguió su 29º rescate al ponchar a los tres bateadores en la novena entrada para cerrar el triunfo de los Phillies.

Juan Soto bateó de 4-1 con una anotada para los Mets, aportando un hit importante dentro de la ofensiva, aunque no fue suficiente para cambiar el rumbo del encuentro.

Starling Marte, otro dominicano de los Mets, terminó de 3-1 con dos carreras impulsadas.

Colorado 0 San Diego 2

Jackson Merrill conectó un jonrón y el dominicano Randy Vásquez consiguió nueve ponches, la máxima cifra en su carrera, a lo largo de nueve innings, para que los Padres de San Diego se impusieran el jueves 2-0 a los colistas Rockies de Colorado.

Los Padres abrieron con el pie derecho una serie de cuatro duelos y se acercaron a dos juegos y medio de los Dodgers de Los Ángeles, líderes de la División Oeste de la Liga Nacional.

Ampliaron a cuatro juegos su ventaja sobre los Mets de Nueva York en la batalla por el segundo de los tres comodines de la Liga Nacional.

Por los Rockies, el venezolano Ezequiel Tovar de 3-0. El cubano Yanquiel Fernández de 3-0.

Por los Padres, los dominicanos Fernando Tatis de 4-0, Manny Machado de 4-0, Ramón Laureano de 3-0. Los venezolanos Arráez de 4-3 con una empujada, Fermín de 3-1 con una anotada.

Cleveland 3 Kansas City 2

El novato C.J. Kayfus conectó un jonrón de dos carreras en la octava entrada por los Guardianes de Cleveland, quienes se recuperaron para superar el jueves 3-2 a los Reales de Kansas City.

Cleveland (75-71) ha ganado seis de sus últimos siete juegos y se llevó tres de cuatro en la serie contra su rival de la División Central de la Liga Americana mientras intenta mantenerse en la contienda por el último puesto de comodín.

Los Guardianes están a tres juegos de Seattle con 15 compromisos restantes.

Un gran año para Vinnie

Vinnie Pasquantino se convirtió en el cuarto bateador zurdo en la historia de los Reales en registrar 30 jonrones en una campaña con un batazo de dos carreras en la primera entrada. El último toletero zurdo de los Reales en alcanzar la marca fue Mike Moustakas con 38 en 2017.

Washington 0 Marlins 5

Eric Wagaman conectó tres hits e impulsó tres carreras, Ryan Weathers permitió cinco imparables y recetó cuatro ponches en cinco innings durante su primera aparición en tres meses, y los Marlins de Miami vencieron el jueves 5-0 a los Nacionales de Washington.

Weathers (2-1), quien había estado fuera desde el 7 de junio por una distensión en el músculo dorsal izquierdo, fue activado de la lista de lesionados el jueves.El novato Jakob Marsee conectó un doble y un sencillo por los Marlins, quienes dividieron la serie de cuatro juegos.

Miami ganó además por 7-6 la serie de la temporada contra su oponente de la División Este de la Liga Nacional. Los Marlins anotaron rápidamente contra el abridor de Washington, MacKenzie Gore (5-14), con un elevado de sacrificio del dominicano Heriberto Hernández y un sencillo impulsor de Wagaman en la primera entrada

Azulejos 6 Astros 0

Kevin Gausman lanzó un juego completo de dos hits, el cuarto de su carrera, Davis Schneider sacudió un jonrón e impulsó dos anotaciones y los Azulejos de Toronto blanquearon el jueves 6-0 a los Astros de Houston.

Los Azulejos, líderes de la División Este de la Liga Americana, mejoraron a 47-25 en casa y 63-cuatro cuando anotan cinco o más carreras.

Gausman (10-10) ponchó a nueve y dio una base por bolas.

La multitud de 41.224 personas se levantó para darle una ovación de pie cuando salió para el noveno. Lanzó 100 lanzamientos, 79 de ellos strikes. Gausman retiró a los últimos 17 bateadores que enfrentó, seis de ellos por ponche. Ambos hits que permitió fueron sencillos.

Los dominicanos

Por los Astros, Correa de 4-1 . Altuve de 3-0. Peña de 3-1 y Sánchez de 3-0.

. Altuve de 3-0. Peña de 3-1 y Sánchez de 3-0. Por los Azulejos, el dominicano Vladimir Guerrero de 4-1.