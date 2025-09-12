Resumen MLB: Luis Gil vence a Boston con seis entradas en blanco; Machado llega a 24 bambinazos

Luis Gil, lanzdor dominicano de los Yankees de Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

El lanzador dominicano Luis Gil fue figura clave en la victoria 4-1 de los Yankees. Gil tiró seis entradas sin permitir hits, aunque con cuatro bases por bolas, un balk y dos wild pitches, pero lo suficientemente efectivo para mantener a raya a los Red Sox hasta que salió del partido.

Lucas Giolito, por Boston, permitió dos carreras (solo una limpia) en 5.2 entradas, con seis ponches. No estuvo mal, pero no pudo contener el poder de los Yankees. En la novena, David Bednar se encargó del cierre, para sumar su salvamento número 23 de la temporada.

Aaron Judge inició el fuego: conectó un jonrón solitario en la parte alta de la primera entrada, de 468 pies, para darle la ventaja inicial a New York, y al mismo tiempo superó a Joe DiMaggio para colocarse en la cuarta posición de todos los tiempos en jonrones por los Yankees.

El marcador se amplió en la tercera entrada: después de que Judge recibiera base por bola, Ben Rice llegó a primera vía interferencia del receptor, y luego Cody Bellinger remolcó al corredor con un sencillo.

En la séptima entrada vinieron las carreras de respaldo: un fielder´s choice produjo una carrera, seguida de un sencillo de Rice que añadió otra.

Boston tuvo una chispa ofensiva tardía: Nate Eaton conectó un jonrón solitario con dos outs en la séptima contra el relevista Fernando Cruz, siendo uno de los dos hits que pudo lograr su equipo en todo el juego.

Salvo la presentación de Luis Gil(4-1), no hubo más dominicanos en el encuentro.

Toronto 6, Baltimore 1

Vladimir Guerrero Jr. se fue de 3-3, con una remolcada y dos bases por bolas. Se embasó cinco veces en total y, su promedio subió a .305 con este juego.

Myles Straw impulsó la carrera que rompió el empate en la sexta entrada con un doble remolcador de una vuelta. Esa fue la chispa ofensiva que Toronto necesitaba para tomar la delantera. En la octava, los Blue Jays cerraron el juego con broche de oro: un doble de Daulton Varsho (como emergente) remolcó dos carreras, ampliando la ventaja.

Chris Bassitt se encargó de la apertura para Toronto: lanzó cinco entradas permitiendo solo una carrera, dos hits, una base por bola y seis ponches. Por Baltimore, Samuel Basallo de 3-1, 1 CA.

Cleveland 4, White Sox 0

Angel Martínez llegó a once jonrones, y terminó de 3-1, 1 CA, 1 CE. EL pitcher de Cleveland, Tanner Bibee, fue el autor de un partido completo y blanqueada de dos hits, ponchó a 10 bateadores, no otorgó bases por bolas y lanzó 103 lanzamientos en total.

Por los Guardianes, José Ramírez de 4-0; Johnkensy Noel de 1-1.

Texas 8, Mets 3

El resultado extendió la racha negativa de Nueva York a siete derrotas consecutivas y, fue especialmente simbólico por la vuelta de Jacob deGrom a Citi Field, lanzando ahora con Texas tras varias temporadas en los Mets.

DeGrom fue el abridor para Texas y tuvo una sólida salida: 7 entradas, permitió 3 carreras y 4 hits, sin conceder bases por bolas, y ponchó a 2. Posteriormente retiró a 15 bateadores consecutivos después de un comienzo algo agitado.

Por los Mets, Jonah Tong, un novato, tuvo una noche difícil: apenas pudo sacar dos outs, concedió seis carreras, cuatro hits y tres boletos.

Juan Soto se fue de 3-0 con una remolcada con la que totalizó 96 en la campaña. Ronny Mauricio de 1-0. Gregory Soto lanzó 1.1 IP, 2 CL, 2 H, 1 K, 1 BB. Por Texas, Ezequiel Durán jugó defensa y no agotó turnos al bate.

Colorado 4, San Diego 2

Manny Machado se fue de 3-2, 2 CA, 1 CE, su jonrón 24 de la temporada. Fernando Tatis Jr. de 4-0. Ramón Laureano de 4-0 con una empujada. Wandy Peralta 1.2 IP, 1 H, 1 K. Por Colorado no hubo actuación dominicana.