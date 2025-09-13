Juan Soto llega a 40 jonrones en derrota de los Mets ante Rangers

Los Mets de Nueva York sufrieron su octava derrota consecutiva al caer 3-2 frente a los Rangers de Texas, una racha que los mantiene en caída libre en la lucha por el comodín de la Liga Nacional.

La noche en Citi Field terminó en drama cuando Wyatt Langford conectó un sencillo decisivo con dos outs en la novena entrada ante el cerrador Edwin Díaz, completando una remontada que silenció a la fanaticada local.

Texas, que igualó su mejor seguidilla de la temporada con seis triunfos al hilo, llegó a la octava entrada perdiendo 2-0, pero un elevado de sacrificio de Joc Pederson encendió la reacción.

En el noveno episodio, el mexicano Rowdy Téllez pegó un doble impulsor que empató el marcador antes de que Langford enviara la pelota al jardín para sellar la voltereta. Díaz (6-3) desperdició por tercera vez en el año una oportunidad de salvamento.

A pesar del revés, la noche tuvo un destello para los Mets gracias a Juan Soto, quien disparó su cuadrangular número 40 de la temporada, reafirmando su condición de principal figura ofensiva del equipo.

El dominicano, que terminó de 5-2 con una carrera anotada y otra impulsada, continúa fortaleciendo su candidatura a premios individuales en un año en el que ha cargado con gran parte de la ofensiva neoyorquina.

Los más destacados:

Por los Rangers, los mexicanos Alejandro Osuna batearon de 2-1 y Rowdy Téllez de 1-1 con una remolcada, mientras que por Nueva York, además de Soto, destacaron Ronny Mauricio (1-1) y Starling Marte (2-1).

Sin embargo, el resto de la alineación no logró mantener la ventaja inicial, dejando al equipo medio juego por delante de San Francisco en la reñida batalla por el último boleto de comodín.

La serie continuará este domingo, con los Mets urgidos de una victoria que les permita frenar una caída que amenaza con borrar sus aspiraciones de postemporada, mientras Soto buscará seguir sumando batazos históricos a una campaña de ensueño.