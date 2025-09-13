Junior Caminero conecta su jonrón 43 y guía la reacción de los Rays

Junior Caminero volvió a demostrar por qué es el corazón del bateo de los Rays de Tampa Bay.

El joven dominicano disparó su 43er cuadrangular de la temporada, un batazo solitario en la octava entrada que igualó la pizarra y encendió la remontada que culminó con la victoria 5-4 sobre los Cachorros de Chicago la noche del sábado en Wrigley Field.

Después del jonrón de Caminero, Nick Fortes completó la obra en el noveno episodio con un poderoso disparo de 421 pies que rompió el empate y le devolvió la ventaja definitiva a Tampa Bay.

Fortes, quien apenas conectó su quinto cuadrangular del año, puso fin además a una racha de 22 apariciones consecutivas sin permitir carreras del relevista Brad Keller (4-2). Bryan Baker (4-4) se apuntó el triunfo con una entrada en blanco y Pete Fairbanks consiguió su 26to salvamento en 31 intentos.

Los Cachorros parecían tener el juego en sus manos luego de tomar ventaja 4-3, pero Caminero y los Rays respondieron en el momento preciso.

En el noveno, Chicago amenazó con corredores en las esquinas sin outs, pero el propio Caminero brilló también a la defensiva, retirando en el plato a Dansby Swanson en un rodado a tercera antes de que Fairbanks ponchara a Michael Busch e Ian Happ para sellar el triunfo.

Además de su jonrón decisivo, Caminero terminó de 5-2 con una carrera anotada y una empujada, reforzando su candidatura a Jugador Más Valioso en una campaña que lo consolida como una de las jóvenes estrellas más temidas de las Grandes Ligas.

Los más destacados:

Por Tampa Bay, Yandy Díaz también contribuyó con dos imparables, mientras que por Chicago destacaron los jonrones de Michael Busch y el novato Moisés Ballesteros.