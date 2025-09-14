Resumen MLB: Caminero llega a 44 jonrones; J-Rod y Polanco llevan a Seattle al 1er lugar

Junior Caminero conectó un par de imparables, incluido su cuadrangular número 44 de la temporada, en la derrota 4-3 de los Rays ante los Cachorros, en Chicago.

Javier Assad (3-1) se acreditó el triunfo con una labor de 2.1 entradas sin permitir carrera, mientras que el relevista Andrew Kittredge ponchó a Caminero para asegurar su quinto salvamento de la campaña.

La derrota fue para Edwin Uceta (9-3), quien permitió dos carreras en una entrada de trabajo.

Por los Rays, Caminero 4-2, H4, 1 CA 1 CE y Cristopher Morel, de 3-1. Por los Cachorros, Willy Castro 3-1, 1 CA.

Angels 2, Marineros 11

Jorge Polanco, Julio Rodríguez y Cal Raleigh encabezaron la ofensiva de 16 imparables de los Marineros en la victoria 11-2 sobre los Angelinos, resultado que los lleva al primer lugar del Oeste de la Liga Americana.

Raleigh llegó a 54 cuadrangulares en la temporada, 43 de ellos como receptor, superando así la marca de Javy López, quien conectó 42 de sus 43 en 2003 mientras defendía la posición detrás del plato.

Por los Angelinos, Denzer Guzmán 3-2. Polanco se fue 5-3, 3 H2, 2 CA; Rodríguez, de 3-2, 2 H2, 2 CA, 2 CE y Víctor Robles de 2-1.

San Luis 3, Cerveceros 2

El intermedista dominicano José Fermín conectó un sencillo impulsor que ayudó a los Cardenales de San Luis a vencer 3-2 a los Cerveceros de Milwaukee.

Ganó Miles Mikolas (8-10) y perdió José Quintana (11-7).

Atlanta 8, Houston 3

Los Bravos de Atlanta vencieron 8-3 a los Astros de Houston con triunfo para Hunter Stratton (1-1), que permitió una carrera en dos entradas en relevo. La derrota recayó sobre Framber Valdez (12-10), que trabajó cuatro entradas de seis hits, cinco carreras limpias, otorgó cuatro bases y ponchó a dos.

Texas 2, Metros 5

Pete Alonso conectó jonrón de tres carreras y los Mets de Nueva York detuvieron una racha de ocho derrotas al hilo al vencer el domingo 5-2 a los Vigilantes.

Por los Metros, Juan Soto de 4-0, 1 CA, 1 CE y Starling Marte de 3-1