Dos dominicanos entre siete suspensiones por dopaje en béisbol venezolano

Cristofer Ogando lanzó tres partidos en la MLB en 2022. ( FUENTE EXTERNA )

Los lanzadores dominicanos Cristofer Ogando y Félix Paulino figuran entre los siete peloteros suspendidos por dopaje por la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVPB) según los exámenes tomados la temporada pasada. Hay tres bolivarianos, un cubano y un estadounidense.

La Junta Directiva de la LVPB anunció los nombres del grupo descubierto por violar el Programa Antidopaje de la LVBP (PALVBP), durante la temporada 2024-2025.

Los sancionados son Willians Astudillo, de Caribes de Anzoátegui, Omar Bencomo Jr., de Tigres de Aragua, y Jhoulys Chacín, de Leones del Caracas; además de los importados Tyler Alexander, refuerzo estadounidense de Navegantes del Magallanes, Yoanner Negrín, cubano de Tigres de Aragua, Ogando, de Magallanes, y Paulino, de Bravos de Margarita.

Las penas

Astudillo fue penado con 20 juegos. Mientras que Bencomo y Chacín recibieron 60 partidos de penalidad por ser reincidentes. En tanto que Paulino fue suspendido 30 desafíos, al igual que Negrín y Ogando; Alexander fue penalizado con 20 compromisos.

"A partir de las fechas en que se iniciaron los protocolos previstos en el instrumento antidopaje de la LVBP, incluidas la revisión de las contrapruebas, que ratificaron las evidencias de los análisis realizados en principio", explicó la LVPB en una nota.

"Evaluados los expedientes y las pruebas por el Comité Antidopaje de la LVBP, y ofrecidos su veredicto, la Junta Directiva de la LVBP resolvió aplicar las suspensiones, basada en los atenuantes, con base en los artículos 30° y 41° del PALVBP".

Todo jugador puede interponer el recurso de apelación, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación del fallo, amparados en lo previsto en el artículo 40 del Capítulo V del Código de Ética y Disciplina de la LVBP.

La liga explicó que el objetivo del Programa Antidopaje de la LVBP es ofrecer un espectáculo limpio a los aficionados y hacer conscientes a los jugadores de las repercusiones negativas que el uso de sustancias prohibidas puede ocasionar a su salud.