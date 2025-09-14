×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Paolo Espino
Paolo Espino

Licey contrata a Paolo Espino como refuerzo

El veterano de 38 años cuenta con cinco años de experiencia de Grandes Ligas con Cerveceros de Milwaukee, Vigilantes de Texas, Nacionales de Washington y los Blue Jays de Toronto.

    Expandir imagen
    Licey contrata a Paolo Espino como refuerzo
    Paolo Espino (FUENTE EXTERNA)

    Los Tigres del Licey contrataron los servicios del refuerzo panameño Paolo Espino para la venidera temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

    Espino estará en su octava temporada en la pelota invernal dominicana como refuerzo tras siete años con los Toros del Este.

    El panameño es uno de apenas cinco lanzadores en toda la historia de LIDOM en ganar la triple corona de pitcheo tras lograrlo en la temporada 2023-24, cuando terminó como colíder en victorias (4), líder absoluto en ponches (49) y encabezó a todos los lanzadores en efectividad (2.40).

    Su carrera en LIDOM

    De por vida en Lidom, ha lanzado 305 entradas y dos tercios en todas las etapas con efectividad de 3.09, whip de 1.03 permitiendo un bateo del oponente de .219 con 66 boletos y 257 ponches.

    El veterano de 38 años cuenta con cinco años de experiencia de Grandes Ligas con Cerveceros de Milwaukee, Vigilantes de Texas, Nacionales de Washington y los Blue Jays de Toronto.

    Durante el verano, lanzó con los Conspiradores de Querétaro en la Liga Mexicana de Verano. El lanzador derecho cuenta con un arsenal de cuatro lanzamientos: recta de cuatro costuras, curva, slider y cambio de velocidad.

    RELACIONADAS
    • El refuerzo panameño estará disponible desde el primer día de la temporada.

    Los Tigres del Licey comienzan su temporada en casa el próximo miércoles 15 de octubre, cuando reciban la visita de los Leones del Escogido a partir de las 7:30 de la noche.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.