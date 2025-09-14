Licey contrata a Paolo Espino como refuerzo

Los Tigres del Licey contrataron los servicios del refuerzo panameño Paolo Espino para la venidera temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

Espino estará en su octava temporada en la pelota invernal dominicana como refuerzo tras siete años con los Toros del Este.

El panameño es uno de apenas cinco lanzadores en toda la historia de LIDOM en ganar la triple corona de pitcheo tras lograrlo en la temporada 2023-24, cuando terminó como colíder en victorias (4), líder absoluto en ponches (49) y encabezó a todos los lanzadores en efectividad (2.40).

Su carrera en LIDOM

De por vida en Lidom, ha lanzado 305 entradas y dos tercios en todas las etapas con efectividad de 3.09, whip de 1.03 permitiendo un bateo del oponente de .219 con 66 boletos y 257 ponches.

El veterano de 38 años cuenta con cinco años de experiencia de Grandes Ligas con Cerveceros de Milwaukee, Vigilantes de Texas, Nacionales de Washington y los Blue Jays de Toronto.

Durante el verano, lanzó con los Conspiradores de Querétaro en la Liga Mexicana de Verano. El lanzador derecho cuenta con un arsenal de cuatro lanzamientos: recta de cuatro costuras, curva, slider y cambio de velocidad.

El refuerzo panameño estará disponible desde el primer día de la temporada.

Los Tigres del Licey comienzan su temporada en casa el próximo miércoles 15 de octubre , cuando reciban la visita de los Leones del Escogido a partir de las 7:30 de la noche.