Albies y León lideran a los Bravos en triunfo sobre los Astros

Ozzie Albies de los Bravos de Atlanta ( FUENTE EXTERNA )

Ozzie Albies volvió a ser el motor de la ofensiva de Atlanta al remolcar tres carreras, incluida la línea de dos anotaciones que puso a los Bravos en ventaja definitiva en el quinto inning, y su equipo derrotó 8-3 a los Astros de Houston este domingo en el Truist Park.

La victoria correspondió a Hunter Stratton (1-1) que permitió una carrera en dos entradas en relevo del zurdo de los Bravos, la derrota recayó sobre el zurdo dominicano Framber Valdez (12-10) que trabajó cuatro entradas en las que permitió seis hits y cinco carreras limpias, otorgó cuatro bases y ponchó a dos.

Sandy León, en su primera apertura en más de dos años, vivió una jornada soñada con un jonrón de dos carreras ante su excompañero Craig Kimbrel en la séptima entrada, además de producir otra anotación con un rodado en el segundo episodio.

Matt Olson también aportó poder con un cuadrangular y un sencillo para ayudar a que los Bravos evitaran la barrida y cortaran la racha de seis victorias seguidas de Houston.

Los Astros, que iniciaron el día empatados con Seattle en el liderato del Oeste de la Liga Americana, tuvieron su momento con un jonrón de Cam Smith, pero no lograron mantener el ritmo.

El zurdo Joey Wentz abrió por Atlanta y permitió dos carreras en cuatro capítulos, mientras que Hunter Stratton (1-1) se llevó el triunfo con dos sólidas entradas de relevo en las que aceptó una sola anotación.

Los latinos

Por Houston, los dominicanos Jeremy Peña batearon de 5-1 y Yainer Díaz de 4-1 con una carrera impulsada, mientras el cubano Yordan Álvarez terminó de 4-2 con una anotada.

En la alineación de los Bravos, el venezolano Ronald Acuña Jr. se fue de 4-0 con una anotada, Sandy León de 4-1 con tres remolcadas y una anotada, y el dominicano Marcell Ozuna de 3-1.