Detroit blanquea a los Marlins en el cierre de la serie de fin de semana

El mexicano José Urquidy volvió a un montículo de Grandes Ligas con una sólida actuación en su primer juego tras someterse por segunda vez a la cirugía Tommy John.

El derecho de 30 años retiró a cuatro bateadores y, junto a otros tres relevistas, encabezó la blanqueada de los Tigres de Detroit 2-0 sobre los Marlins de Miami.

Con este triunfo, Detroit alcanzó a Pittsburgh en el liderato de las Mayores con su 17.ª blanqueada del año, frenando además una racha de tres derrotas seguidas.

Los Tigres aprovecharon al máximo una jugada de pesadilla para Miami en la segunda entrada, cuando tres errores consecutivos permitieron las únicas dos carreras del encuentro.

Urquidy, quien firmó en marzo un contrato de un año por un millón de dólares después de cinco temporadas en Houston, entró en la sexta entrada en relevo de Keider Montero (5-3) y sorteó un sencillo de dos outs del dominicano Agustín Ramírez.

Su recta promedió 93 millas por hora en 25 lanzamientos, mostrando señales alentadoras en su regreso.

Tommy Kahnle y Wil Vest completaron el trabajo desde el bullpen.

Vest, que logró su salvamento número 21 en 27 oportunidades, escapó de un inicio complicado en el noveno capítulo, cuando permitió un sencillo y otorgó un boleto antes de dominar a Joey Wiener y ponchar al venezolano Javier Sanoja con dos rectas en la esquina exterior.

Aunque los Marlins conectaron más imparables (7-4), Detroit, líder de la División Central de la Liga Americana y en busca de su primer título divisional desde 2014, hizo lo necesario para llevarse la serie.

Los latinos:

Por los Tigres:

El venezolano Gleyber Torres se fue de 3-0 y el dominicano Wenceel Pérez de 4-0.

Por Miami:

Los dominicanos Heriberto Hernández bateó de 1-1, Agustín Ramírez de 4-1 y Otto López de 4-1; los venezolanos Máximo Acosta de 2-0 y Javier Sanoja de 4-0; mientras que el cubano Víctor Mesa Jr. terminó de 3-0.