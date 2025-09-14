José Altuve, baja con Astros por dolor en el pie derecho

Los Astros de Houston optaron por darle descanso a José Altuve en el juego del domingo frente a los Bravos de Atlanta, luego de que el venezolano saliera la noche anterior con molestias en el pie derecho.

El veterano segunda base, nueve veces elegido al Juego de Estrellas, amaneció con dolor y fue sometido a nuevas evaluaciones médicas, según explicó el dirigente Joe Espada.

"Es en la planta del pie, cerca de los dedos. Esperamos que no sea nada serio", comentó Espada, quien no descartó que Altuve pudiera entrar como emergente si se sentía en condiciones.

Jugó el sábado

El sábado, Altuve pegó un sencillo al jardín derecho en el tercer episodio del triunfo 6-2 sobre Atlanta, pero al regresar al dugout tras ser puesto out en una jugada forzada, avisó de la molestia y de inmediato fue retirado del encuentro.

Houston inició la jornada del domingo empatado con Seattle por el liderato del Oeste de la Liga Americana.

A sus 35 años, Altuve mantiene promedio de .264 con 25 cuadrangulares y 70 impulsadas en la temporada. En su ausencia, Mauricio Dubón tomó la titularidad en la segunda base para el último choque de la serie.