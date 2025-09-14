José Fermín y los Cardenales vencen a los Cerveceros de Milwaukee

José Fermín de los Cardenales de San Luis ( FUENTE EXTERNA )

Los Cardenales de San Luis despertaron temprano para producir todo su ataque en la segunda entrada y resistir hasta el final en una victoria 3-2 sobre los Cerveceros de Milwaukee, este domingo.

El dominicano José Fermín y Nathan Church respondieron con sencillos impulsores, mientras que Pedro Pagés trajo la primera carrera con un elevado de sacrificio.

Ese racimo de tres anotaciones resultó suficiente para que San Luis evitara irse en blanco en su gira de seis partidos como visitante.

Milwaukee, que un día antes había asegurado el primer boleto a los playoffs de las Grandes Ligas, reaccionó con jonrones solitarios de Caleb Durbin en el cuarto episodio y de Danny Jansen en el quinto.

El batazo de Jansen fue su duodécimo del año, pero el primero desde el 20 de julio y el primero también desde que llegó procedente de Tampa Bay en la fecha límite de cambios.

El abridor de los Cardenales, Miles Mikolas (8-10), contuvo a la ofensiva de los Cerveceros en cinco entradas de labor, admitiendo solo esas dos carreras.

En el cierre, Riley O´Brien se cobró revancha de su tropiezo del sábado: después de otorgar un boleto al venezolano Andruw Monasterio con dos outs en el noveno, ponchó a Sal Frelick para sellar su cuarto salvamento en siete oportunidades.

Los latinos

Por San Luis:

José Fermín terminó de 3-2 con una carrera empujada; el panameño Iván Herrera de 5-1; y el venezolano Pedro Pagés de 3-0 con una producida.

Por Milwaukee:

Los venezolanos Andruw Monasterio de 3-0 y Jackson Chourio de 4-0.