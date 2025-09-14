Resumen: Ohtani conecta jonrón en remontada de Dodgers y Milwaukee se inscribe en playoffs

Con el jonrón 49 de la temporada del astro japonés Shohei Ohtani, los Dodgers de Los Ángeles vencieron este sábado 13x7 a los Gigantes de San Francisco, en una jornada en que Milwaukee se convirtió en el primer equipo en inscribirse en los playoffs de las Grandes Ligas.

La estrella nipona, candidato al premio al Jugador Más Valioso (MVP) en la presente campaña, queda a un vuelacerca de lograr dos temporadas consecutivas con por lo menos 50 cuadrangulares en su tiempo en la MLB.

El dominicano Teoscar Hernández fue clave en la victoria desde atrás -estuvieron abajo por tres carreras- con tres imparables y tres carreras impulsadas en cinco turnos al bate en el Oracle Park de San Francisco.

"Simplemente ejecutamos el plan", comentó Hernández. "Ellos anotaron temprano pero logramos remontar el partido con muchas carreras".

Los Dodgers mejoraron su récord a 83 triunfos y 65 derrotas en el primer lugar de la división Oeste en la Liga Nacional.

- Milwaukee, primer inscrito -

En otro resultado, el venezolano Andruw Monasterio impulsó la carrera de la victoria en extra innings 9x8 de los Cerveceros de Milwaukee sobre los Cardenales de San Luis.

Milwaukee, que se convirtió en el primer equipo en asegurarse una plaza en los playoffs, anotó tres carreras en la novena entrada para extender el partido y dos en la décima para lograr su victoria 91 del curso.

Más temprano, los Azulejos de Toronto se impusieron 5x4 sobre los Orioles de Baltimore, en un juego en que el mexicano Alejandro Kirk impulsó la carrera de la victoria con un out de sacrificio en la novena entrada.

Kirk, de 26 años y en su sexta temporada con Toronto, llegó a 67 carreras impulsadas en la temporada.

"Somos un buen equipo y queremos seguir luchando hasta el final", valoró el mexicano al término del juego en la ciudad canadiense.

"Quiero cada oportunidad como bateador emergente, nos estamos preparando antes y durante el partido y es bueno ver que cada uno de nosotros quiere cumplir con sus responsabilidades", agregó.

El cuadro canadiense remontó en la novena entrada después de estar abajo por dos carreras y firmó su triunfo 45 de la campaña viniendo de atrás, el mejor registro de las Grandes Ligas.

Con un récord de 86 victorias y 62 derrotas, los Azulejos se mantienen en el primer lugar de la división Este en la Liga Americana.

- Victoria de los Yankees -

Por otro lado, en un duelo directo en la lucha por el comodín en la Liga Nacional, los Rangers de Texas anotaron una carrera en la novena entrada para imponerse 4x3 sobre los Mets de Nueva York.

El puertorriqueño Edwin Díaz (6-3) ingresó al relevo y permitió dos carreras, en un encuentro en que sufrió su tercera derrota de la temporada.

Los Metropolitanos encajaron su octava derrota consecutiva y ponen en riesgo su posición en puestos de postemporada.

En tanto, los Yankees de Nueva York derrotaron 5x3 a los Medias Rojas de Boston en el segundo partido de la serie.

Jazz Chisholm Jr. fue la figura con tres carreras impulsadas, incluido su jonrón 29 del actual curso.

Los Bombarderos del Bronx lograron su tercer triunfo consecutivo y se mantienen en la punta de la tabla por el comodín en la Liga Americana.

Los Astros de Houston, de su lado, derrotaron 6x2 a los Bravos de Atlanta y se mantienen en el liderato de la división Oeste en la Liga Americana.

El dominicano Jeremy Peña impulsó dos carreras llevando su total a 56 en la temporada 2025.

