40 jugadores se presentan al Early Camp de los Toros

Los Toros tuvieron su primer encuentro de entrenamientos en "el corral". ( FUENTE EXTERNA )

Con un total de 40 jugadores en el Corral, los Toros del Este dieron inicio a su Early Camp, en lo que marcó el primer día de su preparación con miras a la temporada 2025-26 que iniciará el 15 de octubre.

Jesús Mejía y Víctor Estévez, gerente general y dirigente de los Toros, respectivamente, dieron las palabras de bienvenida al nutrido grupo de jugadores que desde tempranas horas de la mañana se reportaron al Estadio Francisco Micheli.

El dirigente taurino hizo énfasis en la importancia de tener comunicación, integración y compromiso para poder lograr la meta de volver a playoffs y posteriormente conseguir otro título.

Entre los asistentes al Early Camp estuvieron Sandber Pimentel, firmando en la temporada muerta como agente libre, Wendell Rijo, Estamy Ureña, quien viene de una muy buena temporada en México, Yeison Asencio, Engel Beltré, Cristopher Familia, Carlos Castro y Luis Valdez.

Entre los lanzadores estuvieron el zurdo Jarlin Garcia, José Adames, Franklyn Kilomé, Wandisson Charles, Michael Ynoa, Chester Pimentel, entre otros.

Entre los jugadores invitados buscando un puesto en el roster figuran el infielder romanense Jefry Marte, Jeison Guzmán, Rainel Rosario, Richard Ureña, Randy César, y otros más.

El Early Camp taurino continúa toda esta semana desde las 9:00 de la mañana y los entrenamientos de la escuadra completa serán a partir del próximo lunes.

Jaime Barría volverá con los Toros

Los Toros del Este anunciaron la semana pasada el regreso del lanzador abridor Jaime Barria, quien estará en su tercera temporada en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana y, segunda consecutiva con el equipo romanense.

En la campaña pasada con los Toros, el nativo de Panamá realizó cuatro aperturas, registrando marca de 1-2 y efectividad de 3.12. En 17.1 entradas permitió solo 12 hits, otorgó 2 boletos y ponchó 14 bateadores, limitando a la oposición a un promedio de .188.