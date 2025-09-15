×
René Francisco habla sobre las importaciones de Águilas Cibaeñas

Los entrenamientos voluntarios continuarán este martes a partir de las 9 de la mañana

    Rene Francisco se dirige a la prensa que cubre las Aguilas Cibaeñas en el primer día del "Early Camp" en el estadio Cibao. (FUENTE EXTERNA)

    Las Águilas Cibaeñas, que continúan preparándose para la próxima temporada de béisbol invernal dominicano, ya han contratado a ocho lanzadores importados, un receptor y un jugador del cuadro interior, anunció René Francisco, vicepresidente de Operaciones de Béisbol del club amarillo.

    “Exactamente, no voy a dar nombres, pero hemos contratado a la mayoría de los refuerzos en calidad de lanzadores, porque esa fue la principal debilidad el año pasado del equipo”, afirmó Francisco durante la apertura del Early Camp en el estadio Cibao.

    Adelantó que, de esos serpentineros, la mayoría estará en la rotación abridora, mientras que varios serán relevistas que fortalecerán el bullpen. Así lo explicó Francisco, acompañado de Gian Guzmán, gerente general del club.

    “Nosotros también daremos mayor oportunidad a los lanzadores nativos para completar un buen cuerpo monticular, que es lo más importante en un equipo de pelota”, precisó Francisco.

    Guzmán destaca elenco cibaeño 

    El gerente general de las Águilas Cibaeñas, Gian Guzmán, enumeró un grueso de jugadores que podrían estar disponibles para ayudar al conjunto en sus planes de lograr la corona número 23, entre ellos algunos estelares que actualmente militan en las Grandes Ligas.

    Nombres tan sonoros como Steward Berroa, Andretty Cordero, José Soriano, Geraldo Perdomo, Jerar Encarnación, Ezequiel Durán, Leody Taveras y Santiago Espinal, son algunos de los que salieron a relucir y que podrían vestir el uniforme del conjunto en la temporada 2025-2026, según destacó el gerente general.

    • Las Águilas continuarán con su segundo día de preparación este martes desde las 9:00 de la mañana en el Estadio Cibao.
