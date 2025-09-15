Abogados de Ohtani afirman que fue víctima de uso indebido de su imagen

La estrella de los Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani, y su agente, Nez Balelo, presentaron una moción para desestimar una demanda interpuesta el mes pasado en su contra.

La acción legal los acusaba de haber provocado que un inversionista inmobiliario de Hawái y una corredora fueran apartados de un proyecto de viviendas de lujo valorado en 240 millones de dólares, situado en la costa Hapuna, en la Isla Grande.

La demanda, presentada el pasado 8 de agosto ante la Corte de Circuito de Hawái, fue interpuesta por el desarrollador Kevin J. Hayes Sr. y la corredora de bienes raíces Tomoko Matsumoto, junto con las entidades West Point Investment Corp. y Hapuna Estates Property Owners.

Los demandantes alegaban un supuesto "abuso de poder" por parte de Ohtani y Balelo, lo que habría derivado en una interferencia contractual indebida y en un enriquecimiento injusto.

De acuerdo con la acusación, Hayes y Matsumoto fueron removidos del proyecto por Kingsbarn Realty Capital, la compañía mayoritaria en la empresa conjunta. Sin embargo, en documentos presentados el domingo, los abogados de Ohtani y Balelo señalaron que los demandantes obtuvieron en 2023 derechos limitados dentro de una participación minoritaria que les permitía usar el nombre, imagen y semejanza de Ohtani en el marco de un acuerdo de patrocinio.

El objetivo era promocionar un desarrollo inmobiliario en el Mauna Kea Resort.

Estartegia de la defensa

La defensa subrayó que Ohtani fue en realidad una "víctima de violaciones de derechos de imagen (NIL)". Según los abogados, sin conocimiento ni autorización del jugador o de su agente, los demandantes habrían explotado su nombre y fotografías para generar tráfico en una página web destinada a promover un proyecto paralelo de su interés personal, distinto al acordado originalmente.

"Actuaron de forma egoísta y sin autorización, buscando beneficiarse de su cercanía con el jugador de béisbol más famoso del mundo", escribieron los representantes legales de Ohtani.

Ante esta situación, añadieron, Balelo simplemente "cumplió con su deber de proteger a su cliente", manifestando su preocupación y advirtiendo posibles acciones legales por la apropiación indebida de la imagen del pelotero.

Por su parte, Kingsbarn Realty Capital ya había calificado las acusaciones como "completamente frívolas y carentes de mérito".

Ohtani, tres veces ganador del premio Jugador Más Valioso (MVP) y figura central de los actuales campeones de la Serie Mundial, los Dodgers, cuenta con un equipo legal que reiteró su compromiso de proteger sus intereses. "Nez Balelo siempre ha priorizado lo mejor para Shohei Ohtani, incluyendo la defensa de su nombre, imagen y semejanza frente a usos no autorizados.

Esta demanda frívola no es más que un intento desesperado de los demandantes por desviar la atención de sus propios fracasos y de la evidente apropiación indebida de los derechos de Ohtani", declararon.

Hasta el momento, los abogados de Hayes y Matsumoto no han emitido comentarios sobre la respuesta presentada por la defensa del astro japonés.