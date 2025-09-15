Resumen: Geraldo Perdomo se va 3-3, Arizona aplasta a San Francisco y se acerca al Wild Card

Geraldo Perdomo solo le faltó cuadrangular para batear para el ciclo.

El campocorto Geraldo Perdomo pegó hit, doble y triple para ayudar a los Diamondbacks a vencer 8-1 a los Gigantes de San Francisco, lo que los acercó a juego y medio del último puesto al comodín de la Liga Nacional.

Perdomo encabeza el equipo en con .290 en promedio de bateo y continúa con la que hasta ahora es su mejor temporada ofensiva.

Zac Gallen lanzó seis entradas, solo permitió dos hits, una carrera y abanicó seis rivales para redondear una gran actuación de los Diamondbacks que ofensivamente ligaron nueve hits y ocho vueltas.

Por Arizona, Ketel Marte terminó de 4-0.

Por los Gigantes, tanto Willy Adames y Rafael Devers se fueron ambos de 4-0. Joel Peguero lanzó 0,1 IP, 1 H, 2 CL, 2 BB.

Rojos 11, Cardenales 6

Los Cincinnati Reds desplegaron una ofensiva muy necesaria para vencer a los St. Louis Cardinals por 11-6 en un encuentro emocionante en el que los visitantes tuvieron que superar algunas embestidas tardías de los Cardinals.

El resultado refuerza el liderazgo de los Reds en la carrera por el comodín de la Liga Nacional, mientras que los Cardinals siguen con dificultades en la recta final.

Sal Stewart fue la estrella de la noche para los Rojos. Conectó un jonrón solitario al principio del partido y luego desencadenó la remontada decisiva en la alta de la novena con un sencillo dentro del cuadro. Terminó de 5-3, con un jonrón, dos carreras impulsadas y tres anotadas.

El lanzador abridor Zack Littell tuvo una actuación irregular. Permitió cuatro carreras en 5.1 , ponchando a tres y sin bases por bolas. Si bien no fue terrible, su actuación dejó el juego tan reñido que el bullpen tuvo que sentenciarlo.

Por los Rojos, Elly de la Cruz terminó de 3-1, 1 CA, 2 BB; Noelvi Marte de 4-1, 2 CA, 1 BB; Miguel Andújar de 5-1, 1 CA.

Por los Cardenales, no hubo actuación dominicana.

Mellizos 7, Yankees 0

Los Mellizos de Minnesota dominaron a los Yankees de Nueva York, derrotándolos 7-0 en Target Field en lo que se convirtió en una noche frustrante para la ofensiva y el bullpen de Nueva York.

Simeon Woods Richardson, de los Twins, tuvo una de sus mejores actuaciones de la temporada, lanzando seis entradas, permitiendo solo dos hits, tres bases por bolas y ponchando a 11 bateadores. Mantuvo a los Yankees sin anotaciones, neutralizando lo que había sido una alineación potente.

Por el lado de los Yankees, Carlos Rodón también tuvo una buena apertura, permitiendo dos carreras en seis entradas. Aun así, la falta de apoyo ofensivo lo condenó.

Por Minnesota, Brooks Lee se fue de 4-2, incluyendo un jonrón y dos carreras impulsadas. Austin Martin tuvo una gran noche, conectando un doble de tres carreras en la séptima entrada que ayudó a abrir el juego.

Por los Yankees, Camilo Doval lanzó 0.2 IP, 1 H.

Atlanta 11, Nacionales 3

Matt Olson fue la estrella de la noche. Conectó cuatro hits, incluyendo dos dobles y un jonrón de tres carreras, e impulsó cuatro carreras. Su jonrón, ante el zurdo Mitchell Parker, ayudó a abrir el juego.

Drake Baldwin, el receptor novato, también tuvo una gran noche. Conectó un jonrón y dos sencillos, contribuyendo con cuatro carreras impulsadas. Su actuación reforzó su candidatura a Novato del Año.

Por Atlanta, Marcell Ozuna de 5-1, 1 CA.

Por Washington, Luis García Jr. de 4-1.