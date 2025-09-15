Jeremy Peña pega doble y sencillo en la victoria de Houston sobre Texas

En un duelo crucial de final de temporada con implicaciones para los playoffs, los Astros de Houston derrotaron a los Rangers de Texas por 6-3 el lunes por la noche. La victoria ayuda a Houston a mantener su ventaja en la lucha por los playoffs de la Liga Americana, a la vez que asesta un duro golpe a las aspiraciones de Texas.

Los Astros tomaron ventaja temprano, tomando una ventaja de 2-0 en la primera entrada cuando Carlos Correa llegó con un sencillo dentro del cuadro, Yordan Álvarez caminó y Jeremy Peña también impulsó una carrera, mientras que un error en tiro del abridor de los Rangers, Jack Leiter, contribuyó a la segunda carrera de Houston.

Texas intentó remontar. En la quinta entrada, los Rangers remontaron con una racha de tres carreras, culminada con un jonrón de Josh Jung, que empató el partido. Pero el momentum cambió de nuevo. Houston respondió en las últimas entradas y selló la victoria con contribuciones clave en la ofensiva y el bullpen.

Con esta victoria, Houston consolida su posición en la carrera por el comodín. Al momento de este partido, se encontraban un juego detrás de Seattle en la División Oeste de la Liga Americana, por lo que cada victoria es crucial.

Por los Astros, Jeremy Peña se fue de 4-2, 3 CA, 1 BB. Yainer Díaz de 3-0.

Por Texas, Ezequiel Durán de 1-1.

Yesavage con tremendo debut

Con uno de los debuts de pitcheo más dominantes en la historia de los Blue Jays, Yesavage no solo causó una primera impresión, sino que dio a un país de aficionados al béisbol la oportunidad de soñar. El lanzador derecho de 22 años ponchó a nueve bateadores de los Rays, un récord de la franquicia para un debut en la MLB. Durante cinco entradas, nadie quería pestañear.

Yesavage lanzó cinco entradas, solo permitió tres hits, permitió una carrera, solo otorgó dos boletos y abanicó a nueve para que Toronto se afirmara en la cima de la división este de la Liga Americana.

Por Toronto, Vladimir Guerrero Jr. de 4-0. Seranthony Domínguez lanzó una entrada en blanco, con un ponche.

Por los Rays, Junior Caminero de 4-0.