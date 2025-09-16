Elly de la Cruz: el enigma de sus segundas mitades

Elly de la Cruz no conecta cuadrangular desde el 31 de julio. ( FUENTE EXTERNA )

Elly de la Cruz ha lucido explosivo en la primera parte de cada una de sus tres primeras campañas en las Grandes Ligas, pero la historia cambia luego de la pausa del Juego de Estrellas.

En 53 partidos después del receso que genera el "Clásico Veraniego", "La Cocoa" solo ha conectado un cuadrangular -el 31 de julio ante los Bravos de Atlanta- y presenta una línea ofensiva de .228/.287/.333, con 19 remolcadas y .620 de OPS.

Este patrón no se limita a la actual campaña. En 2023, en su debut en Las Mayores, registró un OPS de .626 en los 68 partidos que disputó en la segunda mitad, y el año pasado mejoró ligeramente hasta .780, con ocho jonrones y 33 remolques en 64 encuentros.

Estos números contrastan con sus OPS de la primera parte de cada campaña: .887 en 2023, .829 en 2024 y .854 en 2025, desempeños que, entre otras cosas, le valieron para ser escogido para representar a la Liga Nacional en el Juego de Estrellas en las dos últimas ediciones.

Las causas de este patrón parecen combinar varios elementos, entre los que están su estilo de juego, deficiencia en ajustarse a los cambios de secuencias de pitcheos que le hacen los lanzadores contrarios y el reto de mantener la consistencia durante una campaña completa, estas caídas no le marcan un techo, sino un desafío natural ante su gran talento.

El nivel reemplazo

En 2024, acumuló 5.2 de WAR -según el portal Baseball-Reference- en 160 partidos. Al inicio de la jornada del martes, tiene 3.0 en 150 encuentros, lo que implica que, pese a contar con 19 cuadrangulares, 82 remolques y 35 bases robadas, su temporada actual resulta inferior a la del año pasado en términos generales.

============05 Pie de foto (19325764)============

============22 CIFRA 1 (19325768)============

.620

Es el OPS de Elly de la Cruz luego de la pausa del Juego de Estrellas que se celebró en Truist Park.