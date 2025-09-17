Las Águilas Cibaeñas presentaron a su madrina para la temporada 2025-2026, que iniciará el próximo 15 de octubre con dedicatoria al inmortal de Cooperstown Juan Marichal. Se trata de Miluxi López, psicóloga, actriz y comunicadora, quien combinará la representación del equipo con un compromiso social enfocado en la concienciación sobre la salud mental.

En un vídeo publicado en la red social X, López explicó que su designación es una oportunidad para abrir espacios de diálogo sobre un tema que considera urgente para la sociedad dominicana.

"Cuando hablamos de salud mental, hablamos de una necesidad real que afecta la vida de miles de dominicanos. (...) Para mí ser madrina de Águilas Cibaeñas no se trata solamente de un título, sino de la oportunidad de utilizar esta plataforma para enviar un mensaje que pueda transformar vidas", afirmó.

Trayectoria personal y profesional

Hija del fallecido narrador deportivo Mendy López, una de las voces más reconocidas del béisbol dominicano y en específico de las Águilas Cibaeñas, y de Xiomara viuda López, Miluxi mantiene un fuerte vínculo con la franquicia cibaeña, reforzado además por la participación de sus hermanos Mendy y Andrés (Mendito) López como jugadores del club.

López es licenciada en Psicología por la Pucmm, graduada Magna Cum Laude en 2014, y cuenta con experiencia en el Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), donde trabajó directamente con niños y jóvenes con capacidades especiales. Además, ha desarrollado proyectos de teatro terapéutico, se ha desempeñado como actriz profesional y colaboró en espacios televisivos como Detrás del Set.

Agenda social

Durante la temporada, la nueva madrina participará en actividades comunitarias, educativas y sociales, con énfasis en instituciones que atienden a niños en situación de vulnerabilidad. Según la directiva aguilucha, su elección busca reafirmar la visión del club de que sus madrinas representen no solo tradición y orgullo, sino también compromiso con causas de impacto social.

Continuidad histórica

La elección de López sigue la línea de designaciones anteriores que trascendieron lo ceremonial. En 2021, María Laura Vásquez Fernández se convirtió en la primera madrina con síndrome de Down, y en 2020 la doctora Ronnici Diley Sánchez Payano asumió el rol en medio de la pandemia de COVID-19. El año pasado, el cargo recayó en María Victoria Bayo Martínez, a quien Miluxi sustituirá esta temporada.

"Las Águilas son entrega, orgullo y pasión para nuestra gente. Por esto me llena de gratitud poder utilizar mi profesión y mi compromiso social con un equipo que inspira tanto dentro como fuera del terreno", expresó López.

Con su designación, las Águilas Cibaeñas ratifican que la figura de la madrina se ha convertido en un puente entre el béisbol y la responsabilidad social, uniendo el fervor deportivo con causas que impactan a la comunidad dominicana.

