Venta de entradas para Los Juegos Olímpicos 2028 comenzará el año que viene desde los $28 dólares

Se han ido adelantando varios preparativos para los Juegos Olímpicos de 2028. ( ARCHIVO/ EFE )

Los boletos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 estarán a la venta a partir de 2026, con un precio inicial de 28 dólares, anunciaron este miércoles los organizadores.

"LA28" dará acceso anticipado a la venta de entradas a los residentes locales, con un proceso de inscripción que comenzará en enero de 2026 para los Juegos Olímpicos y en 2027 para los Paralímpicos.

Los organizadores de París 2024 recibieron fuertes críticas por el elevado precio de las entradas, que en algunos casos alcanzaba varios cientos o incluso miles de euros.

Las más económicas, de 24 euros, se agotaron rápidamente.

Regresa el béisbol

El béisbol ya tiene calendario para su regreso a los Juegos Olímpicos dentro de tres años y, mientras en Los Ángeles alucinan y hacen lobby para ver a las estrellas internacionales como Shohei Ohtani, Ronald Acuña Jr., y Juan Soto, clasificarse a la cita promete ser un proceso complicado aun para los principales productores de talentos.

La Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC) anunció el lunes que el torneo contará con seis equipos (tal como en Tokio 2020) con dos grupos de tres y que se disputará entre el 15 y 20 de julio, en el Dodger Stadium.

Ni al Comité Olímpico Dominicano (COD) ni a la Federación Dominicana de Béisbol (Fedobe) ha llegado información de la ruta eliminatoria para definir las cinco plazas, de acuerdo a sus presidentes, Garibaldy Bautista y Juan Núñez.

Pero Diario Libre supo que el proceso comenzaría desde noviembre (13-22) próximo con la Copa América, un torneo que se estrenará este año con México y Panamá como sede. Igual daría puntos la Copa del Caribe de diciembre (7-14) en Bahamas.

Un desafío para los países productores como la República Dominicana, Venezuela, México y Puerto Rico reunir planteles competitivos en medio de sus torneos de otoño-invierno.

Para la República Dominicana llegar a Tokio (que por el Covid-19 se disputaron en 2021 y donde ganó bronce) participó en tres pruebas clasificatorias: el Premier12 de 2019 en Jalisco, México, y dos preolímpicos en 2020, uno en Florida, Estados Unidos, y otro en Puebla, México. En este último finalmente obtuvo su boleto para ir a suelo japonés y allí subir al podio.