×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Los Ángeles 2028
Los Ángeles 2028

Venta de entradas para Los Juegos Olímpicos 2028 comenzará el año que viene desde los $28 dólares

Los Ángeles 2028: En Los Ángeles, está el regreso del béisbol tras ser parte del calendario de Tokio 2020

    Expandir imagen
    Venta de entradas para Los Juegos Olímpicos 2028 comenzará el año que viene desde los $28 dólares
    Se han ido adelantando varios preparativos para los Juegos Olímpicos de 2028. (ARCHIVO/ EFE)

    Los boletos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 estarán a la venta a partir de 2026, con un precio inicial de 28 dólares, anunciaron este miércoles los organizadores.

    "LA28" dará acceso anticipado a la venta de entradas a los residentes locales, con un proceso de inscripción que comenzará en enero de 2026 para los Juegos Olímpicos y en 2027 para los Paralímpicos.

    Los organizadores de París 2024 recibieron fuertes críticas por el elevado precio de las entradas, que en algunos casos alcanzaba varios cientos o incluso miles de euros.

    Las más económicas, de 24 euros, se agotaron rápidamente.

    Regresa el béisbol

    El béisbol ya tiene calendario para su regreso a los Juegos Olímpicos dentro de tres años y, mientras en Los Ángeles alucinan y hacen lobby para ver a las estrellas internacionales como Shohei Ohtani, Ronald Acuña Jr., y Juan Soto, clasificarse a la cita promete ser un proceso complicado aun para los principales productores de talentos.

    La Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC) anunció el lunes que el torneo contará con seis equipos (tal como en Tokio 2020) con dos grupos de tres y que se disputará entre el 15 y 20 de julio, en el Dodger Stadium.

    Ni al Comité Olímpico Dominicano (COD) ni a la Federación Dominicana de Béisbol (Fedobe) ha llegado información de la ruta eliminatoria para definir las cinco plazas, de acuerdo a sus presidentes, Garibaldy Bautista y Juan Núñez.

    Pero Diario Libre supo que el proceso comenzaría desde noviembre (13-22) próximo con la Copa América, un torneo que se estrenará este año con México y Panamá como sede. Igual daría puntos la Copa del Caribe de diciembre (7-14) en Bahamas.

    Un desafío para los países productores como la República Dominicana, Venezuela, México y Puerto Rico reunir planteles competitivos en medio de sus torneos de otoño-invierno.

    Para la República Dominicana llegar a Tokio (que por el Covid-19 se disputaron en 2021 y donde ganó bronce) participó en tres pruebas clasificatorias: el Premier12 de 2019 en Jalisco, México, y dos preolímpicos en 2020, uno en Florida, Estados Unidos, y otro en Puebla, México. En este último finalmente obtuvo su boleto para ir a suelo japonés y allí subir al podio.

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.