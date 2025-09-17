Juan Soto responde grand slam de Machado con su jonrón 41 pero los Mets caen ante Padres

Momento en el que Juan Soto conectó su jonrón número 41 de la temporada. ( FUENTE EXTERNA )

Juan Soto empató el total más alto de jonrones de su carrera, pero un grand slam de Manny Machado marcó la diferencia para que los Padres de San Diego vencieran 7-4 a los Mets de Nueva York.

Soto pegó su cuadrangular 41 de la temporada en la parte baja de la quinta entrada para acercar a los Mets 6-3.

Pero antes, en la parte alta de la misma entrada, Manny Machado sacó la pelota del parque con las bases llenas de Padres, y ese a la postre fue el batazo que marcó la diferencia.

Nick Pivetta permitió tres carreras en 4.1 entradas, pero el relevo de los Padres contuvo a los Mets en solo una carrera hasta la conclusión del partido lo que aseguró el triunfo para San Diego que se mantiene a juego y medio de los Dodgers.

Por los Padres, Manny Machado pegó su jonrón 26 del año y terminó de 5-3, 4 CA, 1 CA; Fernando Tatis Jr. de 3-2, 2 CA, 2 BB; Ramón Laureano terminó de 4-2, 1 CA, 1 CE, (24 HR)

Por los Mets, Starling Marte (9 HR), se fue de 4-1, 1 CA, 1 CE.

Cubs regresan a la postemporada

Los Cachorros de Chicago vencieron 8x4 a los Piratas de Pittsburgh este miércoles y se clasificaron a los playoffs de las Grandes Ligas por primera vez desde 2020.

"Los playoffs es donde está la diversión", dijo el mánager de Chicago, Craig Counsell. "Estoy contento por los jugadores que van por primera vez, tenemos mucho trabajo pendiente en la temporada regular pero hoy vamos a celebrar".

"Este es un grupo de luchadores, también les gusta celebrar y hoy vamos a disfrutar".

Con diez partidos por jugar en la temporada regular, los Cachorros se mantienen con posibilidades de ganar la división Central de la Liga Nacional.

El venezolano Moisés Ballesteros anotó para los Cachorros su segundo cuadrangular de la temporada con un batazo al jardín derecho en la primera entrada del partido jugado en el PNC Park, en Pittsburgh.

Ballesteros, de 21 años, lleva doce partidos en las Grandes Ligas.

Esta vez, los Cachorros cumplieron con la tradicional celebración en el vestuario, algo que no sucedió en 2020 debido a los protocolos por la pandemia de covid.

Reales 7-5 Marineros

Salvador Pérez logró un cuadrangular de tres carreras y Adam Frazier agregó un vuelacercas de dos anotaciones para que los Reales detuvieran en 10 la racha de victorias consecutivas de los Marineros.



Maikel García contribuyó con una anotada y el dominicano Carlos Estévez (40) permitió una anotación antes de completar la novena y acreditarse el salvamento. Eugenio Suárez disparó un jonrón de dos vueltas y anotó tres carreras para los Marineros, líderes en el Oeste de la Liga Americana.

Julio Rodríguez se fue de 4-1. Jorge Polanco 3-0, 1 CA.

Astros 5-4 Rangers

José Altuve pegó un tablazo de dos carreras y el dominicano Jeremy Peña conectó un jonrón y anotó dos veces para respaldar la labor de Cristian Javier (2-3), quien completó seis entradas de dos anotaciones para que los Astros vencieran a los Rangers.



El boricua Carlos Correa anotó dos carreras y el dominicano Yainer Díaz empujó dos vueltas para los Astros.



El mexicano Alejandro Osuna anotó una carrera por los Rangers.

Diamondbacks 1-5 Gigantes



Los dominicanos Jerar Encarnación y Rafael Devers remolcaron una carrera cada uno para coronar un rally de cinco anotaciones en la décima entrada para que los Gigantes derrotaran a los Diamondbacks.



Justin Verlander lanzó siete entradas sin anotaciones, pero la victoria fue para Joel Peguero (3-0), quien laboró dos episodios en blanco.



Los Diamondbacks, quienes contaron con anotada de Geraldo Perdomo, desperdiciaron una presentación de nueve entradas en blanco y siete ponches de Brandon Pfaadt.

Nacionales 4-8 Bravos



El quisqueyano Marcell Ozuna produjo tres carreras y Matt Olson pegó un jonrón y anotó dos veces para que los Bravos sometieran a los Nacionales.



El venezolano Ronald Acuña anotó dos veces y el curazoleño Jurickson Profar en una ocasión por los Bravos.



El dominicano Luis García Jr. logró una anotada por los Nacionales.