Peralta y Pérez brillan en el montículo en la jornada de Grandes Ligas

Los lanzadores dominicanos Freddy Peralta y Eury Pérez encabezaron la actividad de las Grandes Ligas este martes, con victorias que refuerzan sus credenciales en el tramo final de la temporada 2025.

En Milwaukee, Peralta se consolidó como líder en triunfos de la Liga Nacional al lograr su victoria número 17 en la paliza de los Brewers 9-2 sobre los Angels de Los Ángeles.

El derecho trabajó seis entradas de dominio absoluto, permitiendo solo una carrera y dos hits, además de ponchar a 10 rivales con 94 lanzamientos, una demostración que lo mantiene como pieza clave para las aspiraciones de postemporada de los Cerveceros.

Mientras tanto, en Miami, el joven Eury Pérez volvió a mostrar su talento en la victoria 6-5 de los Marlins frente a los Rockies de Colorado.

El derecho de 21 años lanzó cinco episodios en blanco, en los que apenas concedió un imparable, no otorgó boletos y recetó seis ponches antes de que la lluvia interrumpiera el encuentro por más de una hora.

Su actuación le permitió a los Marlins construir una ventaja temprana que resultó decisiva pese al intento de reacción de Colorado.

Basallo conecta cuadrangular en el triunfo de los Orioles

El prospecto dominicano Samuel Basallo volvió a mostrar su fuerza con el madero y lideró la ofensiva en la victoria de los Orioles de Baltimore 8-7 sobre los White Sox de Chicago, este martes en Camden Yards.

Basallo conectó un jonrón de dos carreras en el tercer episodio ante el derecho Shane Smith, un batazo de 420 pies que quebró el empate y encaminó a Baltimore a su triunfo número 71 de la campaña.

El joven de 21 años terminó de 4-2, con dos remolcadas y una anotada.

Durán alcanza su salvamento 31 en victoria de los Filis

El relevista dominicano Jhoan Durán consiguió su salvamento número 31 de la temporada en el ajustado triunfo de los Filis de Filadelfia 9-6 sobre los Dodgers de Los Ángeles en el Dodger Stadium.

Durán subió a la lomita para asegurar el triunfo de los campeones de la división este de la Liga Nacional, para consolidarse en uno de los cerradores más dominantes del año, bajó su efectividad a 1.88 y a 1.07 el WHIP.

Los Diamondbacks se mantienen en la pelea

Los Diamondbacks de Arizona remontaron un déficit de cuatro carreras y dejaron en el terreno a los Gigantes de San Francisco con un sencillo dentro del cuadro de Jordan Lawlar en la novena entrada, que impulsó la carrera del triunfo 6-5.

La victoria, la cuarta consecutiva de Arizona, les permitió mantenerse a solo juego y medio de los Mets de Nueva York en la lucha por el último comodín de la Liga Nacional, pese a que el equipo neoyorquino venció 8-3 a los Padres.

Los latinos

Por los Diamondbacks, el dominicano Ketel Marte se fue de 5-2 con una remolcada y su compatriota Geraldo Perdomo anotó una carrera, mientras que el venezolano Gabriel Moreno negoció una base por bolas en la decisiva novena entrada y Ildemaro Vargas sumó un sencillo y una anotada.

Además, el joven Adrian Del Castillo disparó un jonrón de dos carreras que acercó a su equipo en el marcador durante la segunda entrada.

En la causa perdedora, el venezolano Wilmer Flores bateó de 4-2 con dos impulsadas y dos anotadas, y el dominicano Jerar Encarnación conectó un doble productor de dos carreras en el primer inning para encabezar el ataque inicial de San Francisco.

El boricua Heliot Ramos agregó un sencillo y una anotada.

Mientras que Rafael Devers se fue de 4-1 1 CA y Willy Adames se fue en blanco en tres turnos.

Jeremy Peña encabeza ofensiva en el triunfo de los Astros

El dominicano Jeremy Peña brilló con el bate al irse de 3-3 con una base por bolas y dos anotadas, guiando a los Astros de Houston a una ajustada victoria 6-5 sobre los Rangers de Texas.

Houston parecía tener el juego bajo control tras tomar una ventaja de 6-0, pero debió resistir un ataque tardío de sus rivales para mantenerse a solo medio juego del encendido Seattle en la lucha por el liderato del Oeste de la Liga Americana, y tomar medio juego de ventaja sobre Boston en la carrera por el segundo comodín del circuito.

La artillería latina fue determinante en el explosivo inicio de los Astros.

El venezolano José Altuve impulsó dos carreras, mientras que el dominicano Jesús Sánchez pegó un sencillo de dos remolcadas que coronó un rally de cuatro vueltas en la cuarta entrada.

Su compatriota Yainer Díaz agregó un doble impulsor en el mismo episodio, reforzando una ofensiva que castigó temprano al abridor de Texas, Merrill Kelly, quien permitió nueve hits y seis carreras en poco más de tres entradas.

Los Rangers intentaron una remontada en las últimas entradas con jonrón de tres carreras de Jonah Heim y un sencillo impulsor del cubano Adolis García, pero el bullpen de Houston logró contener el daño.

El dominicano Bryan Abreu resistió en la novena entrada para su séptimo salvamento, a pesar de permitir dos hits antes de ponchar a Kyle Higashioka para el out final que selló la victoria.

Cal Raleigh empata récord histórico de jonrones en triunfo de los Marineros

El receptor Cal Raleigh desató su poder con dos jonrones para llegar a 55 en la temporada, igualando el récord de más cuadrangulares en un año para los Marineros de Seattle que estableció la leyenda Ken Griffey Jr. en 1997.

Raleigh también rompió la marca de más vuelacercas para un bateador ambidiestro en una campaña, superando los 54 que había impuesto Mickey Mantle en 1961. El cátcher terminó la noche de 5-3, con un doble, tres carreras impulsadas y tres anotadas, en la victoria 12-5 de Seattle sobre los Reales de Kansas City.

La fiesta ofensiva de los Marineros incluyó una jornada histórica para Dominic Canzone, quien bateó tres jonrones por primera vez en su carrera, además de dos sencillos, para concluir de 5-5 con cuatro remolcadas.

Con este triunfo, Seattle sumó su décima victoria consecutiva y se afianzó en el liderato de la División Oeste de la Liga Americana, en una noche calurosa en el Kauffman Stadium donde las pelotas salieron con facilidad.

El dominicano Julio Rodríguez conectó de 4-2 con una anotada y dos impulsadas, mientras que su compatriota Jorge Polanco ligó de 5-2 y Víctor Robles de 5-1 con una empujada.

Por los Reales, el venezolano Salvador Pérez se fue de 5-1, y su compatriota Maikel García de 4-0 en una noche dominada de principio a fin por los bates de Seattle.