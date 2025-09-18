Béisbol: culmina la Copa Macarrulla 2025

La Fundación Macarrulla clausuró con gran éxito la Copa Macarrulla 2025, un torneo infantil que durante varias jornadas reunió a ocho equipos del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, convirtiéndose en un espacio de integración comunitaria y formación en valores para decenas de niños de 11 y 12 años.

La Academia de Béisbol Robles se consagró campeona de la Copa Macarrulla 2025, tras una destacada actuación en el terreno que le mereció el primer lugar, mientras que la segunda posición la obtuvo Isabelita Baseball Academy y la tercera, La Javilla.

Al pronunciar las palabras centrales del acto de clausura, Lisandro Macarrulla, presidente de la fundación, reafirmó el compromiso de la entidad con la promoción del deporte como una herramienta de transformación social.

Invita a cultivar la disciplina

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/19/torneo3-7e17f785.jpg (FUENTE EXTERNA)

Recordó con emoción sus años de juventud cuando practicaba distintas disciplinas deportivas y aprovechó la ocasión para invitar a los niños a mantener vivo el entusiasmo y a cultivar la disciplina como base de su crecimiento, indica una nota de prensa.

"Con la Copa Macarrulla queremos abrir puertas y sembrar ilusiones en nuestros niños y jóvenes. El deporte enseña disciplina, organización, esfuerzo y trabajo en equipo, herramientas que acompañarán a estos niños siempre y en todas las áreas de sus vidas. Mi mayor deseo es que mantengan esos valores siempre porque eso los llevará lejos", expresó Lisandro Macarrulla.

Durante la clausura, el medallista olímpico Luisito Pie motivó a los niños, destacando que el deporte es una escuela que forja carácter y abre puertas a grandes oportunidades. Recordó que, al igual que ellos, en su infancia también soñaba con representar al país en escenarios internacionales, y subrayó que alcanzar metas depende de la disciplina y el sacrificio constantes. Pie también invitó a los pequeños a escuchar y valorar las orientaciones de sus padres y entrenadores, pues son quienes los guían en el camino correcto para lograr sus aspiraciones.

En medio de la celebración, Rosa Pineda, representante de la comunidad, destacó el impacto social de la Copa, resaltando que estos eventos fortalecen los lazos comunitarios y crean espacios de esperanza para las familias. "Este torneo no solo trae alegría a nuestros sectores, también fortalece los lazos entre familias y comunidades. Por eso agradecemos profundamente esta labor de la Fundación Macarrulla", manifestó.

Este tipo de iniciativas forma parte del compromiso de la Fundación con el deporte infantil y el fortalecimiento de los lazos comunitarios, promoviendo actividades que impacten de manera positiva en las nuevas generaciones.

Además de los trofeos a los tres primeros lugares, la Fundación entregó medallas de participación a todos los niños como muestra de reconocimiento al esfuerzo y la entrega demostrada en el terreno de juego.