Julio Rodríguez alcanzó los 30 jonrones, Junior Caminero y Juan Soto lideran la armada dominicana
El tercer lugar entre los líderes de la semana lo comparten Rafael Devers, José Ramírez y Willy Adames
Junior Caminero volvió a demostrar su poder ofensivo en las Grandes Ligas, al conectar tres jonrones en la última semana, con lo que elevó su total de la temporada a 44 cuadrangulares.
El joven toletero, que había llegado a 41 vuelacercas hace siete días, se mantiene como el dominicano con más poder en el mes reciente al engrasar la maquinaria y disparar tres aldabonazos más.
En las últimas dos semanas corresponde a Juan Soto, quien disparó cuatro jonrones en ese lapso, pasando de 37 a 41 vuelacercas totales.
El tercer lugar entre los líderes de la semana lo comparten Rafael Devers, José Ramírez y Willy Adames, cada uno con un jonrón más en los últimos siete días. Devers llegó a 31 cuadrangulares, mientras Ramírez y Adames alcanzaron los 28.
Julio Rodríguez también destacó, con tres jonrones en dos semanas (pasó de 27 a 30), consolidándose como uno de los bates más calientes del momento.
Por su parte, Manny Machado ha disparado dos jonrones en los últimos 14 días, 21 a 23 jonrones, sumando cinco en los últimos 28 días.
Otros dominicanos que incrementaron su producción fueron:
- Jorge Polanco, con un cuadrangular en la semana (24 en total).
- Ramón Laureano, quien pasó de 22 a 24 jonrones en dos semanas.
- Teoscar Hernández, que elevó su cuenta de 21 a 24 en el mismo lapso.
Vladimir Guerrero Jr., que sumó dos jonrones en las últimas dos semanas y acumula 23.
Fernando Tatis Jr., con tres jonrones en el último mes, alcanzando 22 en la temporada.