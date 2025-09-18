Julio Rodríguez alcanzó los 30 jonrones, Junior Caminero y Juan Soto lideran la armada dominicana

El jardinero de los Seattle Mariners, Julio Rodríguez Reyes (derecha), junto a Junior Caminero de Tampa Bay Rays y Juan Soto de los Mets de Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Junior Caminero volvió a demostrar su poder ofensivo en las Grandes Ligas, al conectar tres jonrones en la última semana, con lo que elevó su total de la temporada a 44 cuadrangulares.

El joven toletero, que había llegado a 41 vuelacercas hace siete días, se mantiene como el dominicano con más poder en el mes reciente al engrasar la maquinaria y disparar tres aldabonazos más.

En las últimas dos semanas corresponde a Juan Soto, quien disparó cuatro jonrones en ese lapso, pasando de 37 a 41 vuelacercas totales.

El tercer lugar entre los líderes de la semana lo comparten Rafael Devers, José Ramírez y Willy Adames, cada uno con un jonrón más en los últimos siete días. Devers llegó a 31 cuadrangulares, mientras Ramírez y Adames alcanzaron los 28.

Julio Rodríguez también destacó, con tres jonrones en dos semanas (pasó de 27 a 30), consolidándose como uno de los bates más calientes del momento.

Por su parte, Manny Machado ha disparado dos jonrones en los últimos 14 días, 21 a 23 jonrones, sumando cinco en los últimos 28 días.

Otros dominicanos que incrementaron su producción fueron:

Jorge Polanco , con un cuadrangular en la semana ( 24 en total).

, con un en la semana ( en total). Ramón Laureano , quien pasó de 22 a 24 jonrones en dos semanas .

, quien pasó de a en . Teoscar Hernández, que elevó su cuenta de 21 a 24 en el mismo lapso.

Vladimir Guerrero Jr., que sumó dos jonrones en las últimas dos semanas y acumula 23.

Fernando Tatis Jr., con tres jonrones en el último mes, alcanzando 22 en la temporada.